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TIMETURK / GÜNDEM / İstanbul Boğazı'nda ''mayın'' alarmı! Açıklamalar peş peşe geldi

İstanbul Boğazı'nda ''mayın'' alarmı! Açıklamalar peş peşe geldi

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde yabancı cisim hareketliliği yaşanıyor.

4 Saat Önce
2022-03-26 12:22:30
İstanbul Boğazı'nda ''mayın'' alarmı! Açıklamalar peş peşe geldi

İstanbul Boğazı'nda Sarıyer Türkeli Demirleme Sahası'nda balıkçıların fark ettiği ve mayına benzetilen cisim için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Çevredeki teknelerin uzaklaştırıldığı belirtiliyor. Deniz yüzeyindeki cismin incelendiği kaydedildi. İncelemelere helikopter de destek veriyor. Boğaz çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

26 Mart 2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir.

Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır.

KIYI EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden de açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Boğazı Kuzey Demir bölgesi civarında mayın olasılığı çok yüksek bir cisim görülmüştür. Vts gerekli yerlere bilgi vermektedir. Cismin yuvarlak top gibi ve üzerinde boynuz gibi çıkıntıları olduğu belirtilmiştir. Vts gemilerin şu an için demir yerine yaklaşmamaları bilgisini vermektedir" denildi.

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MAYINLARIN İSTANBUL'A KADAR ULAŞABİLECEĞİ KAYDEDİLMİŞTİ

Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken, Ukrayna'nın Odessa'dan Rus savaş gemilerini durdurmak için Karadeniz'e bıraktığı ve fırtına sonucu çıpalarından kurtulup sürüklediği öne sürülen mayınların İstanbul'a kadar ulaşabileceği belirtilmişti. .

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