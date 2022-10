Crown 5. sezon ne zaman başlayacak? The Crown 5. sezon final mi? The Crown 6 sezon olacak mı? Crown dizisi bitti mi?

Crown 5. sezon ne zaman başlayacak? The Crown 5. sezon final mi? The Crown 6 sezon olacak mı? Crown dizisi bitti mi? Çekimleri durdurulan The Crown dizisinin yeni sezonu ve final sezonuna ilişkin merak edilen detayları sizler için derledik. İşte merak edilen detaylar.. Crown 5. sezon ne zaman başlayacak? Olivia Colman,Helena Bonham Carter,Tobias Menzies gibi isimlerin yer aldığı proje The Crown, 5. sezonuyla 9 Kasım'da Netflix'te olacak. The Crown, 5. sezonuyla 9 Kasım'da Netflix'te olacakThe Crown hangi Kraliçe? Netflix'in dizisi The Crown, Kraliçe II. Elizabeth'in saltanatı adına çekilen bir dizidir. Dizi Netflix için Peter Morgan tarafından yazıldı, Left Bank Pictures ve Sony Pictures Television tarafından üretildi. The Crown 5. sezon final mi? The Crown dizisinin daha önce planlanan bir sonu vardı. Fakat Kraliçenin ölümü ve izlenme oranlarına bakıldığında, dizinin gidişatı değiştirildi. Dizinin beşinci sezonunun sonuncusu olacağı söylenmişti. Fakat önceki duyurulara rağmen Netflix, dizinin 5. Sezondan sonra da devam edeceğini onayladı. The Crown 6 sezon olacak mı? Yeni bir senaryo ve gidişatını değiştiren The Crown dizisinin çekimleri, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü nedeniyle durduruldu. Çekimlerin kısa süre sonra devam etmesi bekleniyor. Crown dizisi bitti mi? Dizinin yaratıcısı ve showrunnerı Peter Morgan The Crown'ın 5. sezonda final yapacağını duyurmuştu. Fakat dizinin çok sevilmesi nedeniyle devam edeceği The Crown'ın altıncı sezonla geri döneceğini doğruladı. The Crown konusu Tarihî gerçeklere dayanan bu dizi, hem Kraliçe 2. Elizabeth'in öyküsünü hem de saltanatını biçimlendiren siyasi ve kişisel olayları ekranlara taşıyor.