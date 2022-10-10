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Bir Küçük Gün Işığı 5. bölüm izle | ATV Bir Küçük Gün Işığı son bölüm konusu ve linki (5.bölüm)

Bir Küçük Gün Işığı 5. bölüm izle | Bir Küçük Gün Işığı dizisinin son bölümü, Elif'in Dila'yı araması üzerine, korkmaya başladı. Duyguların geçtiği dizide, herkes Güneş için üzüldü. Peki son bölümde neler oldu? İşte yanıtı ATV Bir Küçük Gün Işığı son bölüm konusu ve linki.

5 Saat Önce
2022-10-10 10:28:27
Bir Küçük Gün Işığı 5. bölüm izle | ATV Bir Küçük Gün Işığı son bölüm konusu ve linki (5.bölüm)

Bir Küçük Gün Işığı 5. bölüm izle | Bir Küçük Gün Işığı dizisinin son bölümü, Elif'in Dila'yı araması üzerine, korkmaya başladı. Duyguların geçtiği dizide, herkes Güneş için üzüldü. Peki son bölümde neler oldu? İşte yanıtı ATV Bir Küçük Gün Işığı son bölüm konusu ve linki.

Bir Küçük Gün Işığı 5. bölüm izle

ATV ekranlarında her pazartesi yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisinin 5. böülmünü tek parça izlemek için TIKLAYINIZ...

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Bölüm özeti

Güneş'in, Dila'nın kızı olduğunu öğrenen Fırat, Dila'yla yüzleşmek ister. Fırat, Ümran'a her şeyi anlatıp bu sorunu tamamen çözmeye kararlıdır. Dila için kaçınılmaz son artık çok yakındır.

Elif'in, Güneş'i kaybetme korkusu, annesini bulma isteğini tekrar harekete geçirir. Elif bu sefer bir ipucu yakalar. Elif, Güneş'in annesine ulaşmak üzereyken Fırat bu gerçeği çoktan öğrenmiş, bir seçim yapmak üzeredir. Fakat Güneş'in ortadan kaybolmasıyla Elif ve Fırat allak bullak olur. Böylece hayat, Elif ve Fırat'a doğru seçim yapmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatmış olur.

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Bir Küçük Gün Işığı 6. bölüm fragmanı

Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Videoda dikkat çeken kısım "Kimsin sen?" sözleri oldu.

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