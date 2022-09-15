Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Meltem kimdir? Meltem (Burcu Binici) kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam Meltem'i kim oynuyor? Oktay Kaynarca yeni dizisi ile ATV ekranlarında yeniden izleyicisiyle buluştu. Ben Bu Cihana Sığmazam adlı dizi oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizide Meltem karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğu da merak edilmeye başlandı.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Meltem kimdir? Meltem (Burcu Binici) kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam Meltem'i kim oynuyor? Oktay Kaynarca yeni dizisi ile ATV ekranlarında yeniden izleyicisiyle buluştu. Ben Bu Cihana Sığmazam adlı dizi oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizide Meltem karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğu da merak edilmeye başlandı.

20 Eyylül Salı günü ATV'de ilk bölümü ile yayına başlayacak olan Ben Bu Cihana Sığmazam adlı dizi uzun zamandır beklemiyordu. Başrollerinde Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze) rol aldığı dizi yılın en iddialı yapımları arasında gösteriliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine benzerliğiyle dikkat çeken dizide birbirinden usta isimler yer alıyor. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Meltem karakteri de izleyenlerin dikkatini çekmeyi başardı.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Meltem kimdir?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Meltem karakterini ünlü oyuncu Burcu Binici canlandırmaktadır. Burcu Binici pek çok dizi ve filmde rol almıştır. İşte Burcu Binici'nin hayatı ve biyografisi...

Burcu Binici kimdir?

Burcu Binici 6 Temmuz 1986 yılında Erzurum'da dnyaya geldi. Burcu Binici Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur.

Burcu Binici 4 kardeşli ailenin en küçük kızı olarak doğmuştur.

Burcu Binici aslen Rize Hemşin'lidir.

Çocukluğu Aydın'da geçen Burcu Binici liseye kadar olan eğitimlerini Aydın'da tamamladı.

Küçük yaştan bu yana oyunculuk ve dansa merak salan Burcu Binici şan eğitimi almıştır.

Kısa süre bankacılık yapan Burcu Binici ilaç mümessilliği ve dansçılık gibi çok farklı alanlarda çalıştı.

Anadolu Ateşi'nin dans topluluğuna katılan Burcu Binici 2007 yılında tanıştığı Meral Okay'ın teklifi ile "Bir Bulut Olsam" Dizisi'nde Gülengül rolünü oynayarak ilk dizi filminde oynamış oldu.

Ardından 2010 yılında "Sensiz Yaşayamam" dizisinde rol aldı.

2010 yılınd "Dürüye'nin Güğümleri" dizisinde oynayan Burcu Binici performansı ile izleyicilerden tam not aldı.

Burcu Binici, 18 temmuz 2011 tarihinde yönetmen Eray Koçak ile evlendi 6 şubat 2012 tarihinde boşandı.

Burcu Binici dizileri

2009 – Bir Bulut Olsam

2010 – Dürüye'nin Güğümleri

2010 – Sensiz Yaşayamam

2012 – 6 Mantı

2012 – Biz Babasız Büyüdük (Fılm)

2012 – Sarı Siyah (Fılm)

2015 – Aşk Zamanı

2015 – Hayat Mucizelere Gebe

2016 – Alemde 1 Gece (Fılm)

2016 – Babaların Babası

2017 – Fırardayız (Fılm)

2017 – Soz

2017 – Türk Malı