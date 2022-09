Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Firuze kimdir? Doktor Firuze kim? Cezayir'in karısı Firuze'yi hangi oyuncu oynuyor? ATV ekranlarında yayınlanacak olan Ben Bu Cihana Sığmazan dizisin genç ve tecrübeli oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekti. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil gibi isimlerin olduğu dizide doktor Firuze karakterinin kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Dizide kritik bir role sahip olan doktor Firuze hayatı boyunca karşılaşma ihtimali olmayan insanlara yardım elini uzatırken, bir çölün ortasında vahayla karşılaşır ve hayatı kökünden değişir.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Firuze kimdir? Doktor Firuze kim? Cezayir'in karısı Firuze'yi hangi oyuncu oynuyor? ATV ekranlarında yayınlanacak olan Ben Bu Cihana Sığmazan dizisin genç ve tecrübeli oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekti. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil gibi isimlerin olduğu dizide doktor Firuze karakterinin kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Dizide kritik bir role sahip olan doktor Firuze hayatı boyunca karşılaşma ihtimali olmayan insanlara yardım elini uzatırken, bir çölün ortasında vahayla karşılaşır ve hayatı kökünden değişir.

ATV ekranlarında yeni bir dizi izleyicisi ile buluşmaya gün sayıyor. Oktay Kaynarca hayranları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ani bir kararla yayından kaldırılmasına büyük tepki göstermişti. Kanal ile dizinini yapımcıları arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle yayından kaldırılan dizi yerine Oktay Kaynarca'nın yeni bir dizi ile izleyicisinini karşısına çıkacağı açıklanmıştı. Aylar süren meraklı bekleyiş nihayet son buldu. Oktay Kaynarca Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi dizisi ile hayranlarının karşısına çıkıyor. Birbirinden usta isimlerin yer aldığı dizide Firuze karakteri izleyenlerin dikkatini çekmeyi başardı. Doktor Firuzenin kim olduğu araştırılmaya başlandı.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi doktor Firuze kim?

İdealist tıp öğrencisi, mezun olup uzmanlığını bitirir bitirmez hayalindeki işe koşar. Bu mesleği seçmesinin tek sebebi, "Sınır Tanımayan Doktorlar"a katılmaktır zaten ve onu da yapar. Tanımadığı sınırlar ve bilmediği coğrafyalarda, hayatı boyunca karşılaşma ihtimali olmayan insanlara yardım elini uzatırken, bir çölün ortasında vahayla karşılaşır. Kızgın kumların üzerindeki çadır hastanesine getirilen yaralının hayatını kurtarırken elbette kafasından onunla evlenmek geçmiyordur ama bu tepeden tırnağa karizma adam iyileştiğinde etkisinden kurtulamaz. Kafaya her koyduğunu yapmasıyla tanınan genç kadın, geçmişinden habersiz olduğu Cezayir Türk'e aşık olur ve sonunda onunla evlenmeyi başarır. Tek bildiği çok mutlu olduğudur. Bilmediği ise, çölde rastlanan vahaların bir yanılsamadan başka bir şey olmadığıdır. Şimdi, her şeyi öğrendikten sonra önünde iki seçenek vardır: Ya, sevdiği adamı her haliyle kabullenmek, ya da kızıyla birlikte çekip gitmek…

Ben Bu Cihana Sığmazam Firuze kim?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Firuze karakterini yetenekli oyuncu Pelin Akil oynamaktadır. Pelin Akil pek çok dizi ve filmde rol almıştır.

Pelin Akil Altan 17 Nisan 1986 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Küçük yaşlarda oyunculuğa merak salan Pelin Akil pek çok tiyatro oyununda rol almıştır.

Pelin Akil adını 2007-2011 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Arka Sıradakiler dizisiyle duyurmuştur.

Pelin Akil ardından TRT 1'de yayınlanan, Pana Film'in yapımcısı olduğu Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolünü oynadı, Kurt Kanunu'nda oynadığı süreçte bir de TRT 1'de yayımlanan Seksenler dizisinde Seçil karakterine can veriyordu.

Seksenler dizininn de kardosuna dahil olan Pelin Akil adını milyonlara duyurmayı başardı.

2012 yılında Show TV'de yayımlanan Suskunlar dizisinde Nisan karakterini canlandıran Pelin Akil daha sonra karşımıza 2014 yılında TRT 1'de yayınlanan Kızıl Elma dizisiyle çıktı. 2015'te Show TV'de yayımlanan Ne Münasebet dizisinde Nil karakterine can vermiştir. Bunların yanı sıra atv'de yayınlanan Aile İşi ve yine Star TV'de yayımlanan Çember projelerinde yer almıştır. Pelin Akil, sadece dizilerde oynamadı, hem beyaz perdede hem tiyatro oyunlarıyla karşımıza çıkmaya devam etti..

Anne tarafından Makedonya göçmeni, baba tarafından ise Boşnak asıllıdır. Arka Sıradakiler dizisinde oynarken tanıştığı oyuncu Anıl Altan ile 2016 yılından beri evli olup ikiz kız çocuğu sahibidir.