Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Leyla kimdir? Cezayir'in karısı-eşi Leyla Türk kimdir? Leyla'yı hangi oyuncu oynuyor? Oktay Kaynarca hayranlarını sevindiren açıklama aylar öncesinden gelmişti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ani bir şekilde ATV'de yayından kaldırılması izleyicilerin büyük tepkisine neden olmuştu. Oktay Kaynarca'nın başrolde olduğu yeni dizi Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 20 Eylül'de 1. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizi oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Leyla Türk karakterini canlandıran oyuncunun da kim olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Leyla kimdir? Cezayir'in karısı-eşi Leyla Türk kimdir? Leyla'yı hangi oyuncu oynuyor? Oktay Kaynarca hayranlarını sevindiren açıklama aylar öncesinden gelmişti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ani bir şekilde ATV'de yayından kaldırılması izleyicilerin büyük tepkisine neden olmuştu. Oktay Kaynarca'nın başrolde olduğu yeni dizi Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 20 Eylül'de 1. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizi oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Leyla Türk karakterini canlandıran oyuncunun da kim olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor.

ATV'de EDHO tadında yeni bir Oktay Kaynarca dizisi yayına giriyor. Dizi uzun zamandır merakla bekleniyordu ve ilk yayın tarihi belli oldu. Ben Bu Cihana Sığmazam adlı dizi 20 Eylül'de izleyiciler ile bir araya gelecek. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi birbirinden yetenekli oyuncuları bir araya getirdi. Dizide rol alan Leyla Türk'ün kim olduğu da izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Leyla Türk'ün dizideki hayatı ve gerçek hayatı...

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Leyla kimdir?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin önemli karakterlerinden biri olan Leyla Türk, Cezayir Türk'ün karısıdır.

Leyla, Cezayir'le evlendirğinde hayatının ne kadar zor olacağının farkındaydı. Bu evliliği bunlara göğüs gererek yapan Leyla Türk yürekli ve asil bir kadındır.

Cezayir'in hayat arkadaşı olan Leyla Türk kocasının ölüm haberiyle, hamile kaldığının haberini aynı gün almıştır.

Şükreder ve sabreder. Eşinin yokluğunda, artık kayınvalide değil, düpedüz anne bildiği Gülendam Türk'le birlikte aileyi önce hayatta, sonra ayakta tutmayı başarır. Cezayir'den ona kalan tek yadigar kızlar Suna'yı, babasının yokluğunu aratmadan yetiştirir. Gel gör ki, kader Leyla'nı peşini bırakmaz. Ona yeni bir sınav daha hazırlamıştır. 15 sene sonra, canından daha çok sevdiği ama ölümünü de büyük bir tevekkülle karşıladığı kocası geri dönmüştür! Hayatı boyunca sevdiği tek adamın geri dönmesi, bunca yıl boyunca kandırılmış olmasını belki göz ardı ettirir ama Leyla'yı asıl yıkan Cezayir'le birlikte gelen başka bir ailenin varlığı olacaktır. O kadim sorunun cevabını bulmak artım Leyla'nın yeni sınavıdır: Aşk her şeyi affedebilir mi?

Cezayir'in karısı-eşi Leyla Türk kimdir?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Leyla Türk karakterini yetenekli oyuncu Ebru Özkan Saban oynamaktadır. Pek çok dizi ve filmde oynayan Ebru Özkan Saban dizlerdeki performnasıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Ebru Özkan Saban 18 Kasım 1978 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

İlkokul eğitimini Ankara'da, ortaokul ve lise öğrenimini Nevşehir'de tamamladı. Lise öğrenimi sonrası İstanbul'a yerleşti. Üniversite eğitimine burslu bir öğrenci olarak Bilkent Üniversitesinde başladı, daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde devam etti ve buradan mezun oldu.

Ebru Özkan Saban oyunculuğa henüz küçük yaşlarda merak saldı. İlk olarak Millî Piyango isimli bir oyun yazdı. Üniversite eğitimine devam ederken Gözyaşı Çetesi adlı dizide oyunculuğa başladı. Ayrıca modellik mesleğini icra ettiği bilinmektedir.Oyunculuk yanında bir dönem modellik de yapan Ebru Özkan Saban son zamanlarda rol aldığı yapımlardaki performası ile biliniyor.

Oyunculuk kariyerinde zirveye ulaştığı proje ise Hanımın Çiftliği projesidir. Bu dizi projesinde Halide adlı karaktere hayat verdikten sonra herkesin tanıdığı bir isim hâline geldi. Daha sonra ses getiren Not Defteri adlı diziden tanındı, oyuncu bu dizide Suna karakterini canlandırmıştı. 2014-2017 yıllari arasında yayımlanan Paramparça dizisinde Dilara karakterini canlandırmıştır ve dizi 3 sezon sürmüştür; kariyerinde tekrar zirveye ulaşmasını sağlayan bir projedir. 2018 yılında Şahin Tepesi adlı dizide Melek karakterini canlandırmıştır. Daha sonra Hekimoğlu dizisinde İpek Tekin karakterini canlandırmıştır, dizi House MD dizisinin Türkiye uyarlamasıdır. 2020 yılında Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı İpek Tekin karakteri ile Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından en iyi kadın oyuncu ödülüne hak kazanmıştır. Ödül Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından taktim edilmiştir.

2022 yılında Netflix yapımında Şahmaran dijital dizisinde Çavgeş isimli mistik bir karakteri canlandıracaktır, Ebru Özkan'ın yer aldığı ilk dijital dizi projesidir. Your Honor'ın uyarlaması olan atv'de yayımlanan Hakim dizisinde partneri Erdal Beşikçioğlu ile başrolü paylaşmıştır. Hekimoğlu dizisinde başrolünü paylaştığı Timuçin Esen ile Disney+ dijital dizisi olan Gri adlı dizide yeniden partner olarak yer aldılar. 2022'nin Eylül ayında yayımlanmaya başlayacak olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Oktay Kaynarca ile başrolde yer alıp Leyla Türk isimli karakteri canlandıracaktır.

2016 yılında Ertan Saban ile evlenmiş ve 2018 yılında Biricik Saban adında bir kız çocukları olmuştur.

Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncuları kimler?

Oktay Kaynarca (Cezayir)

Ebru Özkan Saban (Leyla)

Pelin Akil (Firuze)

Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba)

Hakan Karahan (Dumrul)

Erkan Sever (Orhan)

Ragıp Savaş (Atakan)

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas)

Eren Vurdem (Azamet)

Aslı Sevi (Azade)

Kerem Kupacı (Ethem)

Ziya Kürküt (Bekir)

Pelin Uluksar (Süheyla)

Mina Derman (Suna)

Batuhan Sezer (Ömer Asaf),

Değer Alp (Canan)

Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre)

Burcu Binici (Meltem)

Ömer Kurt (Kerim)

Mert Kırlak (George Bagnall)

Ahmet Yıldırım (Cafer)

Tanıl Yöntem (Canberk)

Doruk Öztürk (Şamil)

Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer)

Melisa Duru Ünal (Mercan)

Aylar Melayeva (Sevim)

Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim)

Işıl Yücesoy (Gülendam)

Ben Bu Cihana Sığmazam konusu nedir?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

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