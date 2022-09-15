Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Suna kim? Cezayir Türk (Timur) kızı Suna kim? Suna'nın gerçek adı ne? ATV ekranlarında yepyeni bir dizi daha iddialı bir şekilde izleyicilere merhaba demeye hazırlanıyor. Oktay Kaynarca hayranlarının beklediği dizinin ilk bölümü 20 Eylül'de yayınlanacak. Ben Bu Cihana Sığmazam adlı dizi oyuncu kadrosu, heyecanlı senaryosu ile başarılı olacağa benziyor. Dizide Suna karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğu da izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Suna kim? Cezayir Türk (Timur) kızı Suna kim? Suna'nın gerçek adı ne? ATV ekranlarında yepyeni bir dizi daha iddialı bir şekilde izleyicilere merhaba demeye hazırlanıyor. Oktay Kaynarca hayranlarının beklediği dizinin ilk bölümü 20 Eylül'de yayınlanacak. Ben Bu Cihana Sığmazam adlı dizi oyuncu kadrosu, heyecanlı senaryosu ile başarılı olacağa benziyor. Dizide Suna karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğu da izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ile ATV ekranlarında görmeye alışkın olduğumuz Oktay Kaynarca yeni dizisi ile yeniden sevenleri ile buluşmaya gün sayıyor. Her salı günü ATV'de yayınlanacak olan Ben Bu Cihana Sığmazam adlı dizinin ilk bölümü 20 Eylül'de yayınlanacak. İlk bölüm heyecanla beklenirken dizinin fragmanları bile yüz binlerce kez izlendi. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde yer alan oyucular performansları ile de adlarından söz ettirmeyi başardı. Dizide Cezayir Türk'ün kızı rolünü oynayan Suna'nın kim olduğu da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Suna kim?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Suna karakterini genç oyuncu Mina Derman canlandırmaktadır. Mina Derman daha önce dizi ve filmlerde rol almıştır. Gelecek vadeden oyuncular arasında gösterilen Mine Derman Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Cezayir Türk'ün kızı rolünü canlandırıyor.

Mine Derman kimdir?

12 Nisan 2002 yılında dünyaya gelen Mine Derman 20 yaşında dizi ve film oyuncusudur.

Oyunculuğa küçük yaşlarda merak salan Mine Derman kariyerini de bu yönde geliştirmek için çeşitli eğitimler almıştır.

Arif Pişkin'den oyunculuk dersleri alan Mine Derman MEF Okullarından mezun olmuştur.

Pek çok dizide adını duyuran Mine Derman gelecek vadeden oyuncular arasında yer alıyor.

2019 yılında TRT 1'in İncir Ağacı dizisinde rol alarak adını duyurdu. Mine Derman İncir Ağacı dizisinde İnci karakterini canlandırdı. Ardından Bir Annenin Günahı adlı dizide Zehra karakterini oynadı. Baş Belası dizisinde ise Sıla karakterini canlandıran Mine Derman Oğlum dizisinin ardından ATV'de yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Suna karakterini canlandırmıştır.

Cezayir Türk kimdir?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.