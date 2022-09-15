ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın başrolünde olduğu bir dizi daha izleyicisiyle buluşuyor. Ben Bu Cihana Sığmazam adlı dizide rol alan oyuncuların kim olduğu izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Süheyla kim? Süheyla'yı kim oynuyor? Pelin Uluksar kimdir? soruları son günlerde internette araştırılıyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Süheyla'nın gerçek adı...

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın başrolünde olduğu bir dizi daha izleyicisiyle buluşuyor. Ben Bu Cihana Sığmazam adlı dizide rol alan oyuncuların kim olduğu izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Süheyla kim? Süheyla'yı kim oynuyor? Pelin Uluksar kimdir? soruları son günlerde internette araştırılıyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Süheyla'nın gerçek adı...

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi sürpriz bir şekilde yayından kaldırılan Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi ATV'de izleyicilerle buluşacak. Dizi 20 Eylül'de ilk bölümüyle izleyicilere merhaba diyecek. Dizi konusu, senaryosu ve oyuncuları ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Ben Bu Cihana Sığmazam adlı dizide rol alan Süheyla'nın kim olduğu da izleyiciler tarafından meak edilip araştırılmaya başlandı.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Süheyla kim?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Süheyla karakterini genç oyuncu Pelin Uluksar canlandırmaktadır. Pelin Uluksar daha önce pek çok dizi ve filmde rol almıştır.

Pelin Uluksar kimdir?

25 Eylül 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Pelin Uluksar dizi oyuncusudur.

Pelin Uluksar, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Şan Eğitimini tamamladıktan sonra Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun oldu.

Pelin Uluksar 2018 yapımı Bir Deli Rüzgar (2018) dizisindeki Melis Rengin rolüyle adını duyurdu.

Pelin Uluksar Müjdat Gezen Sanat Merkezi ve Uluslararası Micheal Chekhov Atölyesi'nden, oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine ilk olarak 2016 yılında No:309 (2016) dizisinde Nergis Yenilmez rolüyle başlayan Pelin Uluksar daha sonra 2018'de Bir Deli Rüzgar (2018) dizisinde rol almaya başladı.

Pelin Uluksar'ın şarkı söylemeyi sevdiği de biliniyor.