Seversin 16.bölüm izle | Kanal D Seversin son bölüm full izle (16.bölüm)

Seversin 16.bölüm izle | Kanal D ekranlarında yayınlanan Seversin dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümü buruk geçti. Final yapacağı konuşulan dizinin detaylarını sizler için derledik. Seversin son bölüm full izle (16.bölüm)

Kanal D ekranlarında yayınlanan Seversin dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümü buruk geçti. Final yapacağı konuşulan dizinin detaylarını sizler için derledik. Seversin son bölüm full izle (16.bölüm)

Seversin 16.bölüm izle

Kanal D ekranlarında yayınlanan Seversin dizisinin son bölümü olan 16.bölümü izlemek için TIKLAYINIZ...

Asya'nın attığı imza Tolga'nın bütün hayatını etkileyecektir. Asya, Tolga'nın haberi olmadan sözleşmeyi feshetmek için çabalarken Tolga'nın en mutlu anında bu sözleşme haberi magazine düşer.

Seversin dizisi hakkında

Seversin dizisi Kanal D İç Yapımlar imzalı, ilk bölümü 1 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yaz dizisi. Dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli otururken, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın yazıyor.