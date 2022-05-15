Aziz 25. bölüm izle tek parça | Youtube Aziz yeni bölüm izle (25.bölüm) | Aziz son bölüm tek parça full HD izle

Aziz 25. bölüm izle tek parça | Show Tv ekranlarında yayınlanan Aziz dizisinin yeni bölümü sevenleriyle her cuma akşamı buluşuyor. Dizinin yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Peki ama 25. bölümde neler yaşandı? Youtube Aziz yeni bölüm yayınlandı mı? Aziz son bölüm tek parça full HD izle...

Show Tv ekranlarında yayınlanan Aziz dizisinin yeni bölümü sevenleriyle her cuma akşamı buluşuyor. Dizinin yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Peki ama 25. bölümde neler yaşandı? Youtube Aziz yeni bölüm yayınlandı mı? Aziz son bölüm tek parça full HD izle...

Aziz 25. bölüm izle tek parça

Show Tv ekranlarında yayınlanan Aziz'in 25. bölümünü tek parça halinde izlemek için TIKLAYINIZ...

Aziz 25. bölüm özeti

Pierre, Aziz'i yakaladığını zannederken aslında oyuna düşürüldüğünü anlar. Aziz ise Pierre'e oynadığı oyundan memnun hayatına devam ederken onun kendisinden bir şeyler sakladığının farkında olan Efnan ilişkileri için endişelidir. Dilruba'nın gidişi yüzünden Galip'le ters düşen Adem ise kendisini babasına kanıtlamak için Efnan'la yeni bir yola çıkar. Bu yolda en büyük destekçileri ise Ankara tarafından üzerine büyük bir sorumluluk verilen Aziz olacaktır.