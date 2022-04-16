Aziz 21. bölüm izle | Show Tv Aziz yeni bölüm (21.bölüm) tek parça izle | Youtube Aziz son bölüm tek parça izle

Aziz 21. bölüm izle | Her cuma günü Show Tv ekranlarına gelen Aziz dizisinin bu hafta da yeni bölümü yayınlandı. Geçtiğimiz hafta yayınlanmayan bölüm için merakla bekleyen seyirci, 21. bölümde neler olduğunu merak ediyor. Aziz 21. bölümde neler oldu? Aziz 21. bölüm youtubeda yayınlandı mı? Show Tv Aziz yeni bölüm (21.bölüm) tek parça izle...

Her cuma günü Show Tv ekranlarına gelen Aziz dizisinin bu hafta da yeni bölümü yayınlandı. Geçtiğimiz hafta yayınlanmayan bölüm için merakla bekleyen seyirci, 21. bölümde neler olduğunu merak ediyor. Aziz 21. bölümde neler oldu? Aziz 21. bölüm youtubeda yayınlandı mı? Show Tv Aziz yeni bölüm (21.bölüm) tek parça izle...

Aziz 21. bölüm izle

Aziz dizisinin son bölümü olan 21. bölümünü izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız...

AZİZ 21. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Aziz 21.bölümde neler oldu?

Aziz ile ilişkisi kopma noktasına gelen Efnan, Aziz'e kendisini affettirmeye çalışırken Pierre tarafından iyice köşeye sıkışır. Adem'in Dilruba'nın hamile olduğunu öğrenmesiyle aile içindeki tüm dengeler değişir. Bu sırada Efnan, Dilruba'nın herkesten sakladığı sırrını öğrenir ancak Dilruba'nın da elinde Efnan'ı köşeye sıkıştıracak büyük bir koz vardır. Adem'in Aziz'e zarar vereceğini öğrenen Dilruba'nın hamlesi herkesi şaşkına çevirir. Pierre'in oynadığı son oyunla Aziz ve Efnan aşkı, bir kez daha büyük bir darbe alacaktır…

Youtube Aziz son bölüm tek parça izle

Aziz dizisinin 21. bölümü henüz resmi youtube kanalında tek parça olarak yayınlanmadı. Diziyi izlemek için yukarıdaki linke tıklayabilirisiniz.