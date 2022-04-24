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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Aziz 22.bölüm izle full tek parça | Show Tv Aziz son bölüm izle | Aziz dizisinin son bölümünde neler oldu?

Aziz 22.bölüm izle full tek parça | Show Tv Aziz son bölüm izle | Aziz dizisinin son bölümünde neler oldu?

Aziz 22.bölüm izle full tek parça | Show Tv ekranlarında yayınlanan Aziz dizisinin yeni bölümü sevenleriyle her cuma buluşuyor. Peki ama Aziz son bölümde neler yaşandı? Aziz dizisinin son bölüm özeti ve Aziz 22.bölüm linki...

13 Dakika Önce
2022-04-24 00:25:51
Aziz 22.bölüm izle full tek parça | Show Tv Aziz son bölüm izle | Aziz dizisinin son bölümünde neler oldu?

Show Tv ekranlarında yayınlanan Aziz dizisinin yeni bölümü sevenleriyle her cuma buluşuyor. Peki ama Aziz son bölümde neler yaşandı? Aziz dizisinin son bölüm özeti ve Aziz 22.bölüm linki...

Aziz 22.bölüm izle full tek parça

Sevilen dizi Aziz'in son bölümünü izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklamanız yeterli olacak!

AZİZ 22.BÖLÜM İÇİN TIKLA!

Aziz 22.bölüm özeti

Aziz ve Efnan, Pierre'in oyunuyla ilişkilerindeki en büyük kırılmanın eşiğine gelirler. Bu sırada şehirde, milletvekili seçimlerinin heyecanı yaşanmaktadır. Pierre, Aziz'in karşısına çıkardığı sürpriz adayın kazanması için emin adımlarla ilerler ve Aziz'i her anlamda köşeye sıkıştırır. Aziz için şimdiye kadarki en zorlayıcı süreç başlamıştır. Aziz Dilruba'yı Adem'in şiddetinden korumaya çalışırken Dilruba, Aziz'e beklenmedik bir teklifle gelir. Bu şaşırtıcı teklifin ardından Efnan ve Adem, en büyük korkularıyla yüzleşmek zorunda kalacaklardır.

Aziz 21. bölüm izle | Show Tv Aziz yeni bölüm (21.bölüm) tek parça izle | Youtube Aziz son bölüm tek parça izle
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