Aziz 24. bölüm izle full tek parça | Show Tv Aziz yeni bölüm (24.bölüm) izle | Aziz son bölüm youtube

Aziz 24. bölüm izle full tek parça | Show Tv ekranlarında yayınlanan Aziz dizisinin yeni bölümü izleyicisiyle buluştu. Dizinin bayram tatiline gireceği düşünülüyordu fakat tüm hızıyla devam etti. Peki ama Youtubeda Aziz son bölüm yayınlandı mı? Aziz yeni bölüm (24.bölüm) izle...

Show Tv ekranlarında yayınlanan Aziz dizisinin yeni bölümü izleyicisiyle buluştu. Dizinin bayram tatiline gireceği düşünülüyordu fakat tüm hızıyla devam etti. Peki ama Youtubeda Aziz son bölüm yayınlandı mı? Aziz yeni bölüm (24.bölüm) izle...

Aziz 24. bölüm izle full tek parça

Sevilen dizi Aziz'in son bölümü olan 24. bölümünü tek parça izlemek için TIKLAYINIZ...

Aziz 24. bölüm özeti

Aziz'in yeni görevi, Aziz ile Efnan ilişkisinde yeni bir perde açar. Efnan, Aziz ile ilgili kaygılanmaya başlar. Pierre, Aziz'in kendi yerine aday gösterdiği Galip ile ilgili harekete geçer. Galip'in tutuklanması Payidarların zor günler yaşamasına neden olur. Bu sırada Dilruba hayata dönmüştür. Adem ile Dilruba arasında buzlar erirken, Dilruba çocuğunun geleceği için bir karara varacaktır. Maskeli kahraman tarafından yenilgiye uğratılan Pierre, intikam almak için harekete geçer.