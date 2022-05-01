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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Aziz 23. bölüm izle full tek parça | Show TV Aziz yeni bölüm izle | Azizi son bölüm (23.bölüm) izle

Aziz 23. bölüm izle full tek parça | Show TV Aziz yeni bölüm izle | Azizi son bölüm (23.bölüm) izle

Aziz 23. bölüm izle full tek parça | Show TV'nin sevilen yapımlarından Aziz'in yeni bölümü yayınlandı. Peki dizinin son bölümünde neler yaşandı? Azizi son bölüm (23.bölüm) izle...

2 Saat Önce
2022-05-01 13:23:23
Aziz 23. bölüm izle full tek parça | Show TV Aziz yeni bölüm izle | Azizi son bölüm (23.bölüm) izle

Show TV'nin sevilen yapımlarından Aziz'in yeni bölümü yayınlandı. Peki dizinin son bölümünde neler yaşandı? Azizi son bölüm (23.bölüm) izle...

Aziz 23. bölüm izle full tek parça

AZİZ 23.BÖLÜM İÇİN TIKLAYINIZ...

Aziz dizisinin son bölümünü tek parça izlemek için yukarıda yer alan bağlantıya tıklayın.

Aziz 23. bölüm konusu

Aziz'in karşısına çıkan gizemli bir adam hiç beklenmedik şekilde Aziz'e yeni bir görev teklif eder. Aziz bu görevi vatan aşkıyla kabul ederken birçok şeyi arkasında bırakmak zorunda kalır. Efnan ise olanlardan habersiz Aziz'in gizlediği sırrın peşinden giderken Pierre seçimlere hile karıştırmak için akla gelmeyecek bir plan yapar. Bu planı öğrenen Aziz ise onu bozmak için elinden geleni yapacaktır. Tüm bunlar olurken şehirden ayrılmak üzere olan Dilruba ise Adem yüzünden bebeğini kaybetme tehlikesiyle yüz yüze kalacaktır.

Murat Yıldırım sezon finali açıklaması

"Aynasız Haluk" adlı filmin galasında görüntülenen Murat Yıldırım, Aziz dizisi için sorulan soruları yanıtladı. Yıldırım; "Dizimiz gayet güzel gidiyor. Sezon sonuna doğru geldik, yorulduk. Bize gelen tepkiler de çok güzel. Yeni sezon olup, olmayacağı ise bu ay içinde belli olur. Ayrıca hem sinema, hem de dijitale bir projemiz olacak. Bayramda da bir plan yapmadık henüz. Evdeyiz büyük ihtimalle." açıklamasında bulundu.

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