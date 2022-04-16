Arka Sokaklar 623. bölüm izle | Kanal D Arka Sokalar yeni bölüm (623.bölüm) tek parça full HD izle
Arka Sokaklar 623. bölüm izle | Yılların eskitemediği dizi Arka Sokaklar'ın yeni bölümü yayınlandı. Yeni bölümde ekip, bombalı eylemlerin önünü kesmeye çalışıyor! Peki son bölümde daha neler oldu? Youtubeda Arka Sokaklar 623.bölüm verildi mi? Kanal D Arka Sokalar yeni bölüm (623.bölüm) tek parça full HD izle...
2022-04-16 22:41:09
Yılların eskitemediği dizi Arka Sokaklar'ın yeni bölümü yayınlandı. Yeni bölümde ekip, bombalı eylemlerin önünü kesmeye çalışıyor! Peki son bölümde daha neler oldu? Youtubeda Arka Sokaklar 623.bölüm verildi mi? Kanal D Arka Sokalar yeni bölüm (623.bölüm) tek parça full HD izle...
Arka Sokaklar 623. bölüm izle
Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünü izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.
ARKA SOKAKLAR 623. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
Arka Sokaklar 623. bölümde neler oldu?
Halkı paniğe sürükleyen bombacıların izini süren Mesut, kendisini tehlikenin ortasında bulur. Bu sırada Engin, eski bir mahkumdan beklenmedik bir telefon alacaktır.
Mazlum'un katili Solmaz kaldığı hücrede rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştır. Durumdan şüphelenen Mesut ve Hüsnü hızla hastaneye gider. Hastanede kendilerini umulmadık bir durum beklemektedir.
Gecenin bir yarısı Hüsnü'nün evinin kapısına dayanan Latif, ev halkını korkutur. Babasının davranışlarında bir terslik olduğunu sezen Esra, endişeyle Hüsnü'den yardım ister.
Sedef isimli bir bankacının yaptığı bir hata yüzünden bir hesaba yüklüce miktarda para aktarılmıştır. Sedef, çaresizce eski arkadaşı Cemal'den yardım ister. Sedef'in Cemal'e olan yakın davranışları Ezgi'yi rahatsız edecektir.
Youtube Arka Sokaklar 623. bölüm yayınlandı mı?
Resmi Youtube kanalında Arka Sokaklar dizisinin 623. bölümü henüz tek parça olarak yayınlanmadı. Dizinin son bölümü olan 623. bölümü izlemek için yukarıdaki linke tıklayınız.
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