Arka Sokaklar 623. bölüm izle | Kanal D Arka Sokalar yeni bölüm (623.bölüm) tek parça full HD izle

Halkı paniğe sürükleyen bombacıların izini süren Mesut, kendisini tehlikenin ortasında bulur. Bu sırada Engin, eski bir mahkumdan beklenmedik bir telefon alacaktır.

Mazlum'un katili Solmaz kaldığı hücrede rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştır. Durumdan şüphelenen Mesut ve Hüsnü hızla hastaneye gider. Hastanede kendilerini umulmadık bir durum beklemektedir.

Gecenin bir yarısı Hüsnü'nün evinin kapısına dayanan Latif, ev halkını korkutur. Babasının davranışlarında bir terslik olduğunu sezen Esra, endişeyle Hüsnü'den yardım ister.

Sedef isimli bir bankacının yaptığı bir hata yüzünden bir hesaba yüklüce miktarda para aktarılmıştır. Sedef, çaresizce eski arkadaşı Cemal'den yardım ister. Sedef'in Cemal'e olan yakın davranışları Ezgi'yi rahatsız edecektir.

Youtube Arka Sokaklar 623. bölüm yayınlandı mı?

Resmi Youtube kanalında Arka Sokaklar dizisinin 623. bölümü henüz tek parça olarak yayınlanmadı. Dizinin son bölümü olan 623. bölümü izlemek için yukarıdaki linke tıklayınız.