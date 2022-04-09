Arka Sokaklar 622. bölüm tek parça izle | Kanal D Araka Sokaklar son bölüm (622.bölüm) izle | Arka Sokaklar yeni bölümde neler oldu?

Cemal'e kurulan kumpas, ekibi savcı ile karşı karşıya getiriyor!

Poyraz'ın öldüğü Gazi'nin yeri basın mensupları ve polislerle dolmuştur. Olay anında yaralanan Mazlum ise, hastaneye kaldırılır. Savcı Yavuz'un, Mazlum hakkında tutuklanma kararı istemesi ekibimizin elini kolunu bağlayacaktır.

Başta Ezgi olmak üzere, bütün ekibimiz Cemal'i aklamak için elinden geleni yapar. Bu sırada ekibimizin bulduğu bir kamera görüntüsü, Cemal'in başına gelen kumpas ile Seyit Usmanoğlu'nu ilişkilendirecektir.

Nazike'nin mahalleden arkadaşı Meral, internet üzerinden İrfan isimli, kendisinden oldukça genç bir adamla tanışmıştır. Her şey yolunda gitmektedir ta ki Asya isimli bir kadın elinde silahıyla kapıya dayanana kadar… Asya'nın derdini öğrenen Meral'in dünyası başına yıkılacaktır.

Arka Sokaklar yayın günü mü değişti?

Her cuma akşamı saat 20.00'da izleyicisiyle Kanal D ekranlarında buluşan Arka Sokaklar dizisinin yayın günü değişmedi. Dizi, aynı gün ve aynı saatte her hafta olduğu gibi ekranlarda yeni bölümleriyle gösterime girmeye devam edecek.