DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kuntz: Türkiye ile birçok başarıya imza atmak için sabırsızlanıyorum
Bakan Akar’dan son dakika mayın açıklaması!
Şamil Tayyar'dan 'Tansu Çiller' paylaşımı: 'Bu gazı kim veriyor, inanın bilmiyorum'
Evlat nöbetindeki aile sayısı 274'e yükseldi
Tarım kooperatifleri, ayçiçeği için destek istedi
Pandemi döneminde gişe rekorları kıran 11 film ve elde ettikleri hasılatlar
Kaderimin Oyunu 14. bölüm tek parça izle | Star Tv Kaderimin Oyunu yeni bölüm izle | Kaderimin Oyunu'nda neler oldu?
Ehliyet değiştirme sağlık raporu zorunlu mu? Ehliyet için sağlık raporu nereden alınır?
Kılıçdaroğlu'ndan ''Ergenekon'' açıklaması: Askerimizle helalleşeceğiz
Aziz 19. bölüm tek parça izle | Aziz yeni bölüm (19. bölüm) ful Hd izle | Aziz'in son bölümünde neler oldu?
Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? Yeni ehliyet almak için istenen belgeler neler? Sağlık raporu isteniyor mu?
Bülent Arınç'tan ''sıvıyağ'' tepkisi: Evliya Çelebi bu günleri görseydi kahrından ölürdü
Çağdaş Çelik: “Son zamanlarda aynaların maliyetleri arttı”
Aşk Mantık İntikam 38. bölüm tek parça izle | Fox TV Aşk Mantık İntikam yeni bölüm (38.bölüm) ful HD izle
Fethullah Gülen vasiyetini açıkladı

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Arka Sokaklar 620. bölüm tek parça izle | Kanal D Arka Sokaklar yeni bölüm ful HD izle

Arka Sokaklar 620. bölüm tek parça izle | Kanal D Arka Sokaklar yeni bölüm ful HD izle

Arka Sokaklar 620. bölüm tek parça izle | Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan Arka Sokaklar'ın yeni bölümü yayınlandı. Heyecanlı geçen dizinin yeni bölümünde neler oldu? Arka Sokaklar yeni bölümü 620. bölüm linki ve özeti...

2 Saat Önce
2022-03-26 14:31:45
Arka Sokaklar 620. bölüm tek parça izle | Kanal D Arka Sokaklar yeni bölüm ful HD izle

Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan Arka Sokaklar'ın yeni bölümü yayınlandı. Heyecanlı geçen dizinin yeni bölümünde neler oldu? Arka Sokaklar yeni bölümü 620. bölüm linki ve özeti...

Arka Sokaklar 620. bölüm tek parça izle

Arka Sokaklar dizisinin son bölümü olan 620. bölümünü izlemek için linke tıklayın. ARKA SOKAKLAR 620. BÖLÜM LİNKİ...

Arka Sokaklar 620. bölüm özeti

Arka Sokaklar'ın 620. Bölümünde Mesut, Selin'i seri katil Poyraz'ın elinden kurtarmak için eyleme geçiyor!

Selin, Ceren'i kurtarmak için kendini tehlikeli bir duruma sokar. Olaylardan haberdar olan Mesut, Selin'i bulmak için her şeyi göze alacaktır.

Mesut, Handan ve Cevat'ı Sakarya'dan kaçamadan yakalar. Bu sırada devreye Usmanoğlu aşiretinin büyük oğlu Seyit Usmanoğlu girecektir.

Herkesin birbirini tanıdığı küçük bir mahallede Berke isimli bir çocuk arkadaşları ile parkta saklambaç oynarken kaçırılır. Ekibimiz insan tacirlerinin peşine düşerken mahallede yaşanan başka bir olay herkesi sarsacaktır.

Ali Komiser şehit oldu!

Ali Komiser karakteriyle Arka Sokaklar dizisinde unutulmaz bir karakter olarak hafızalara kazanan Alp Korkmaz efsane diziye veda ederek herkesi şaşkına çevirmişti. Ali Komiser şehit olmuş ve Arka Sokaklar ekibinde adeta büyük bir yıkım yaşanmıştı. Ali'nin vedası hiç şüphesiz eşi Pınar ve Rıza Baba ailesini yıkmıştı.

Ali Komiser şehit olduktan sonra izleyicinin aklına gelen "Pınar ve Rıza baba diziden çıkacak mı?" oldu. Fakat henüz bu konu hakkında bir bilgi verilmedi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş