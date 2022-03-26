Arka Sokaklar 620. bölüm tek parça izle | Kanal D Arka Sokaklar yeni bölüm ful HD izle

Arka Sokaklar 620. bölüm tek parça izle | Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan Arka Sokaklar'ın yeni bölümü yayınlandı. Heyecanlı geçen dizinin yeni bölümünde neler oldu? Arka Sokaklar yeni bölümü 620. bölüm linki ve özeti...

Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan Arka Sokaklar'ın yeni bölümü yayınlandı. Heyecanlı geçen dizinin yeni bölümünde neler oldu? Arka Sokaklar yeni bölümü 620. bölüm linki ve özeti...

Arka Sokaklar 620. bölüm tek parça izle

Arka Sokaklar dizisinin son bölümü olan 620. bölümünü izlemek için linke tıklayın. ARKA SOKAKLAR 620. BÖLÜM LİNKİ...

Arka Sokaklar 620. bölüm özeti

Arka Sokaklar'ın 620. Bölümünde Mesut, Selin'i seri katil Poyraz'ın elinden kurtarmak için eyleme geçiyor!

Selin, Ceren'i kurtarmak için kendini tehlikeli bir duruma sokar. Olaylardan haberdar olan Mesut, Selin'i bulmak için her şeyi göze alacaktır.

Mesut, Handan ve Cevat'ı Sakarya'dan kaçamadan yakalar. Bu sırada devreye Usmanoğlu aşiretinin büyük oğlu Seyit Usmanoğlu girecektir.

Herkesin birbirini tanıdığı küçük bir mahallede Berke isimli bir çocuk arkadaşları ile parkta saklambaç oynarken kaçırılır. Ekibimiz insan tacirlerinin peşine düşerken mahallede yaşanan başka bir olay herkesi sarsacaktır.

Ali Komiser şehit oldu!

Ali Komiser karakteriyle Arka Sokaklar dizisinde unutulmaz bir karakter olarak hafızalara kazanan Alp Korkmaz efsane diziye veda ederek herkesi şaşkına çevirmişti. Ali Komiser şehit olmuş ve Arka Sokaklar ekibinde adeta büyük bir yıkım yaşanmıştı. Ali'nin vedası hiç şüphesiz eşi Pınar ve Rıza Baba ailesini yıkmıştı.

Ali Komiser şehit olduktan sonra izleyicinin aklına gelen "Pınar ve Rıza baba diziden çıkacak mı?" oldu. Fakat henüz bu konu hakkında bir bilgi verilmedi. .