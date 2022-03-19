Arka Sokaklar 619. bölüm izle tek parça | Kanal D Arka Sokaklar izle son bölüm | Arka Sokaklar yeni bölüm linki

Arka Sokaklar 619. bölüm izle tek parça | Kanal D televizyonlarında yıllardır sevenleriyle buluşan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Milyonlarca izleyicisi olan dizi Arka Sokaklar'ın son bölümünde neler oldu? Arka Sokaklar 619. bölüm linki ve özeti...

Kanal D televizyonlarında yıllardır sevenleriyle buluşan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Milyonlarca izleyicisi olan dizi Arka Sokaklar'ın son bölümünde neler oldu? Arka Sokaklar 619. bölüm linki ve özeti...

Arka Sokaklar son bölüm (619. bölüm) izle

Bizden bir parça olan dizi Arka Sokaklar'ın yeni bölümü olan 619. bölümü izlemek için linke tıklayınız. ARKA SOKAKLAR 619. BÖLÜM LİNKİ...

Arka Sokaklar yeni bölümde neler oldu?

Poyraz'ın evini araştıran ekibimiz cinayetlere dair bazı kanıtlara ulaşır. Aradıkları seri katilin Poyraz olduğu kesinleşmiştir. Ekibimiz hemen Poyraz'ı yakalamalıdır; fakat, Poyraz'ın kafasına koyduğu son bir hedefi daha vardır.

Mesut ve Cemal, Esma'yı bulmak için Sakarya'ya doğru yola çıkarlar. Cevat'ın telefonunun sinyal verdiği son konuma giden ekibimiz, Sinem'in de yardımlarıyla terkedilmiş bir fabrikanın adresine ulaşırlar. Burada ummadıkları bir kişiyle karşılaşacaklardır.

Eski nişanlısı Edip'ten kaçan Suna, devlet korumasındadır. Babası Osman, Suna'yı yatalak babaannesine bakması için devlet koruması altında kaldığı yurttan alıp evine geri götürür. Haberi alan Edip'in, Suna'ya ulaşması uzun sürmeyecektir.

Arka Sokaklar Selin ölecek mi?

Arka Sokaklar dizisinde bir ayrılık daha yaşanıp yaşanmayacağı konuşuluyor. Selin'in diziden ayrılacağı düşünülüyor.

Yapım şirketinde de kanaldan da henüz Selin'in ölüp ölmediğine ilişkin bir açıklama gelmedi. Dizinin diğer bölümünde bütün sorular yanıt bulacak. .