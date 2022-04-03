Arka Sokaklar 621. bölüm tek parça izle | Kanal D Arka Sokaklar yeni bölüm | Arka Sokaklar son bölümde neler oldu?

Arka Sokaklar 621. bölüm tek parça izle | Kanal D ekranlarında sevenleriyle buluşan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Peki ama Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Arka Soaklar'ın yeni bölümü 621. bölüm linki...

Kanal D ekranlarında sevenleriyle buluşan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Peki ama Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Arka Soaklar'ın yeni bölümü 621. bölüm linki...

Arka Sokaklar 621. bölüm tek parça izle

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Yeni bölüm olan 621.bölümü izlemek için linke tıklayınız. ARKA SOKAKLAR 621. BÖLÜM LİNKİ...

Arka Sokaklar 621. bölüm özeti

Her cuma ekranlara gelen dizinin son bölümünde; Mesut'un, kişisel aldığı kararları ekibi ve sevdiklerini zor duruma sokuyor!

Savcı Yavuz, hastaneye kaldırılan Poyraz'ın uyanmasını bekler. Yaşananlardan dolayı Mesut'u suçlamaktadır. Poyraz'ı vuran silahın balistik kaydına ulaşmak ve neler yaşandığını çözmek için uğraşır. Bu sırada hastaneden gelen bir haber ekibimizi alarma geçirecektir.

Mesut'a istediği parayı veren Seyit, karşılığında bir iyilik ister. Mesut'un bu iyiliği yapmaması Seyit'i çıldırtır. Seyit, Mesut'un etrafındakilere zarar vermek için elinden geleni yapacaktır.

Emniyete doğru giden Hüsnü, aracının lastiği patlayınca kenara çekmek zorunda kalır. Bu sırada yolda büyük bir kaza yaşanır. Hüsnü, kurtardığı kişinin kim olduğunu öğrenince bir pişmanlık yaşayacaktır.

Arka Sokaklar 621. bölüm Youtube'da yayınlandı mı?

Arka Sokaklar dizisinin son bölümü olan 621. bölüm henüz resmi youtube kanalında yayınlanmadı. Diziyi tek parça izlemek için yukarıdaki linke tıklayınız. .