Andropoz dizisi kaç bölüm? Andropoz dizisinin 2.sezonu var mı? Andropoz dizisi ne anlatıyor?

Andropoz dizisi kaç bölüm? Engin Günaydın'ın kalemi aldığı Andropoz dizisinin tüm bölümleri yayınlandı. Yine Engin Günaydın'ın başrollerinde yer aldığı dizi çok sevildi. Andropoz dizisinin 2.sezonu var mı? Andropoz dizisi ne anlatıyor? İşte merak edilenler...

Andropoz dizisi kaç bölüm? Engin Günaydın'ın kalemi aldığı Andropoz dizisinin tüm bölümleri yayınlandı. Yine Engin Günaydın'ın başrollerinde yer aldığı dizi çok sevildi. Andropoz dizisinin 2.sezonu var mı? Andropoz dizisi ne anlatıyor? İşte merak edilenler...

Andropoz dizisi kaç bölüm?

Netflix adına çekilen ve Engin Günaydın'ın senaryosunu yazdığı Andropoz dizisi 6 bölüm olarak yayınlandı. Dizinin her bölümü 40'ar dakika ve her bölüm ayrı bir konuyu ele alıyor.

Dizinin bölümlerine ve her bölümün farklı konusuna aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Andropoz dizisinin 2.sezonu var mı?

Netflix'te yayınlanan Andropoz dizisi kısa sürede en çok izlenen yapımlar arasında girmeyi başardı. Dizi 8 Ekim 2022 tarihinde yayınlandı. 2. sezonu için bekleyiş sürüyor, geri dönüşlere göre 2. sezonun çıkıp çıkmayacağı netleşecek.

Andropoz dizisi ne anlatıyor?

Yönetmenliğini Taylan Biraderler'in yaptığı, senaryosunu Engin Günaydın'ın yazdığı dram ve komedi türündeki Andropoz dizisi, ismini taşıyan bir konuya sahip.

Andropoz 50'li yaşlarına gelmiş Yusuf'un yaşadığı Andropoz dönemini konu alıyor. Dizinin her bölümü farklı bir konuya sahip.