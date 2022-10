Andropoz dizisi Ahu kim? Ahu'yu hangi oyuncu oynuyor? Andropoz dizisi ikizler kim? Netflix'te 8 Ekim'de gösterime giren orijinal Türk dizisi Andropoz platformun en çok izlenen dizileri arasında yer almaya devam ediyor. Andropoz dizisinde evli ve 2 çocuk babası Yusuf'un 50'li yaşlarda giriştiği değişim çabası sonucu başına gelenler konu ediniyor. Dizide Ahu ve Asu adında ikizler yüzünden Yusuf'un hayatı kararıyor. Andropoz dizisi Ahu'nun kim olduğu da izleyiciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Andropoz dizisi İkizler (Ahu-Asu) hakkında detaylar...

Andropoz dizisi Ahu kim? Ahu'yu hangi oyuncu oynuyor? Andropoz dizisi ikizler kim? Netflix'te 8 Ekim'de gösterime giren orijinal Türk dizisi Andropoz platformun en çok izlenen dizileri arasında yer almaya devam ediyor. Andropoz dizisinde evli ve 2 çocuk babası Yusuf'un 50'li yaşlarda giriştiği değişim çabası sonucu başına gelenler konu ediniyor. Dizide Ahu ve Asu adında ikizler yüzünden Yusuf'un hayatı kararıyor. Andropoz dizisi Ahu'nun kim olduğu da izleyiciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Andropoz dizisi İkizler (Ahu-Asu) hakkında detaylar...

Engin Günaydın, Tamer Karadağlı ve Derya Karadaş gibi isimlerin başrolünde olduğu Andropoz dizisi 8 Ekim'de Netflix'te gösterime girdi. Dizi kısa süre içinde platformun en çok izlenen Türk yapımlarından biri oldu. Engin Günaydın'ın sakin ve sürükleyici yapısının hissedildiği Andorpoz dizisinde Ahu ve Asu adlı ikizler de dizinin kilit karakterlerinden. Dizide 50'li yaşlarındaki Yusuf'un Andropoz'a girmesi ile değişim çabaları ve başına gelenler anlatılıyor.

Andropoz dizisi Ahu kim?

Ahu karakteri Andropoz dizisinde Yusuf'un başını belaya sokan kişidir. Ahu'yu genç oyuncu Melissa Dilber canlandırmaktadır. Ahu annesi, babası ayrı genç bir kızdır. Heyecan ve macera arayan Ahu Yusuf'u baştan çıkarmak istemiş ve bu durum beraberinde kötü olayların doğmasına neden olmuştur.

Ahu'yu hangi oyuncu oynuyor?

Netflix'te Ahu karakterini Melissa Dilber oynuyor. Genç oyunu Melissa Dilber pek çok dizi ve filmde rol almıştır. Melissa Dilber Andropoz dizisinde olayları başlatan karakterdir.

Andropoz dizisi ikizler kim?

Yusuf Tuhafiye'ye gelerek Yusuf'un aklını karıştıran ikizler (Ahu-Asu) rolünü Melissa Dilber ve Merih Dilber oynamaktadır. Melissa Dilber dizide Ahu karakterini, Merih Dilber ise Asu'yu canlandırıyor.

Andropoz dizisi konusu nedir?

Andropoz dizisi orta yaş bunalımında olan tuhafiyeci Yusuf'un hayata bakışının değişmesini anlatıyor. Evli ve iki çocuk babası olan Yusuf 50'li yaşlarının başında orta yaş bunalımına girer ve hayatını kökten değiştirmeye karar verir. Yaşlanmayı kafasına takan ve yaşlılığın önüne geçmek için hem dış görünüşünü hem de hayat tarzını değiştiren Yusuf hayallerinin peşinde koşar. Yusuf hayallerinin peşinden koşarken başına da olmadık işler açılacaktır.

Melissa Dilber kimdir?

Melissa Dilber 7 Ekim 1997 tarihinde dünyaya geldi. Melissa Dilber Anakra'da doğmuş TED Ankara Koleji Mezunu'dur. Amerika New York'a taşınmış, New York'ta Stella Adler Studio of Acting'de 3 sene oyunculuk eğitimi almıştır. Daha sonra yine New York'ta Biz Bırakınca gibi özgün oyunlardan Martı gibi klasiklere kadar bir çok farklı tiyatro oyununda sahne almıştır. Merih Dilber isminde bir ikiz kardeşi vardır.

2021 yılında Emmy ödüllü kast direktörü Louise Kiely tarafından ikiz kardeşi Merih ile oyuncu kastına dahil edilmiştir.

Melissa Dilber Andropoz dizisi ile adını Türk izleyicilere duyurmayı başardı.

Merih Dilber kimdir?

Merih Dilber 1997 tarhinde dünyaya geldi. Ankra'da doğp büyüdü. Kendisi de ablası gibi TED Ankara'dan mezun oldu. ABD'de oyunculuk eğitimi aldı.

Merih Dilber Andropoz dizisinde Asu karakterini canldırdı.

Kariyerine Gaye Sökmen ajansına bağlı olarak devam etmektedir. Yaşamını İstanbul, Londra ve New York arasında sürdürmektedir. Melissa isminde bir ikiz kız kardeşi bulunmaktadır. Yoga ve pilatese ilgilidir. Dans etmeyi sevmektedir.