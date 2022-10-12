Masterchef 98. bölüm izle | 11 Ekim Masterchef hangi takım kaybett, dokunulmazlığı kim aldı, potaya kim gitti?

Masterchef 98. bölüm izle | Her gün yayınlanan Masterchef yarışmasının yeni bölümü yayınlandı. 11 Ekim Masterchef hangi takım kaybett, dokunulmazlığı kim aldı, potaya kim gitti? işte soruların aynıtları.

Masterchef 98. bölüm izle | Her gün yayınlanan Masterchef yarışmasının yeni bölümü yayınlandı. 11 Ekim Masterchef hangi takım kaybett, dokunulmazlığı kim aldı, potaya kim gitti? işte soruların aynıtları. Masterchef 98. bölüm izle TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasının 98. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ... 11 Ekim Masterchef hangi takım kaybett, dokunulmazlığı kim aldı, potaya kim gitti? Dolma çeşitleri üzerine yapılan yarışmayı, mavi takım kazandı. Kırmı takım dokunulmazlık oyunu oynadı. Dokunulmazlık oyunu Mehmet şefin çocukken sevdiği keşli cevizli erişte, Danilo şefin çocukken sevdiği lazanya, Somer şefin çocukken sevdiği pırasalı boşnak böreği için yarışıldı. Kazanan Dokunulmazlık yarışmasını Gamze kazandı ve Görkem'in potaya gitmesi için oy kullandı. Potadaki ilk isimler Gamze'nin seçimiyle potaya giden Görkem'in ardından, verilen oylarla Atike de ikinci potaya giden isim oldu. İLİŞKİLİ HABER Masterchef 97. bölüm izle | 10 Ekim Masterchef 97.bölümde mavi ve kırmızı takım isimleri .