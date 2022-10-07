Andropoz 2. sezon ne zaman başlayacak? Andropoz 2. sezon çıkacak mı? Andropoz dizisi yeni sezon yayınlanacak mı? ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix ülkemizde yerli yapımlara son zamanlar oldukça fazla önem veriyor. Netflix ekranlarında 7 Ekim'de yayınlanmaya başlayan Andropoz adlı dizi kısa zamanda platformun en çok izlenen dizileri arasına girmeyi başardı. Başrollerinde Engin Günaydın, Tamer Karadağlı ve Derya Karadaş gibi isimlerin yer aldığı Andropoz dizisinin 1. sezonunu bir oturuşta bitiren dizi tutkunları sabırsızlıkla 2. sezonun başlamasını bekliyor. Peki Andropoz dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Andropoz 2. sezon ne zaman başlayacak? Andropoz 2. sezon çıkacak mı? Andropoz dizisi yeni sezon yayınlanacak mı? Netflix'in 7 Ekim Cuma günü gösterime giren orijinal dizisi Andropoz ülkemizde platformun en çok izlenen yapımları arasına girmeyi başardı. Henüz yeni yayına girmesine rağmen saatler içerisine milyonlarca hesap üzerinen izlenen Andropoz dizisi konusu ve oyuncu performansı ile izleyicilerden tam not almayı başardı. Birinci sezonu 6 bölümden oluşan ve her bölümü yaklaşık olarak 45 dakika süren diziyi bir oturuşta bitirenler 2. sezonu merakla bekliyor.

Andropoz 2. sezon ne zaman başlayacak?

Başrollerinde Engin Günaydın, Tamer Karadağlı ve Derya Karadaş'ın oynadığı Andropoz dizisi 7 Ekim'de Netflix platfoormunda yayına girdi. Dizi kısa sürede platformun en çok izlenen orijinal içeriği olmayı bnaşardı. Andropoz dizisinin kısa sürede bitirenler 2. sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Dizi 7 Ekim'de gösterime girdi. Öncelikli olarak dizinin ilk sezonunun izleyiciler tarafından sindirilmesi ve geri dönüşlerin yapılması beklenecek. İzleyiciden gelen olumlu yada olumsuz geri dönüşlere bakılarak dizinin 2. sezonu gelebilir.

Andropoz 2. sezon çıkacak mı?

Netflix'in orijinal Türk yapımı olan Andropoz'un 2. sezonuna dair yapımcılardan ve yayıncıdan henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen günlerde Andropoz 2. sezona dair açıklamaların gelmesi bekleniyor.

Andropoz dizisi yeni sezon yayınlanacak mı?

Evli ve iki çocuk babası olan tuhafiyeci Yusuf'un andropoz sürecinde yaşadıklarını anlatan dizinin 1. sezonu Netflix'te büyük beğeni topladı. Dizinin yeni sezonunun çıması sabırsızlıkla bekleniyor. Andropoz 2. sezona dair henüz resmi bir duyuru gelmedi.

Andropoz dizisi konusu nedir?

Andropoz dizisi orta yaş bunalımında olan tuhafiyeci Yusuf'un hayata bakışının değişmesini anlatıyor. Evli ve iki çocuk babası olan Yusuf 50'li yaşlarının başında orta yaş bunalımına girer ve hayatını kökten değiştirmeye karar verir. Yaşlanmayı kafasına takan ve yaşlılığın önüne geçmek için hem dış görünüşünü hem de hayat tarzını değiştiren Yusuf hayallerinin peşinde koşar. Yusuf hayallerinin peşinden koşarken başına da olmadık işler açılacaktır.

Andropoz nedir?

Testosteron, erkeklerde bulunan derin seslerden, kas kütlesinden, yüz ve vücut kıllarından sorumlu olan hormondur. Erkekler yaşlandıkça, vücuttaki testosteron seviyesi ve sperm üretimi yavaş yavaş azalır ve bu düşük seviyelerin bir sonucu olarak fiziksel ve psikolojik semptomlar yaşarlar. Bu doğal yaşlanma sürecinin bir parçasıdır ve testosteronun erkeklerin 30 yaşına ulaştıktan sonra her on yılda yaklaşık %10 azaldığı tahmin edilmektedir.

Andropoz erkek hormonu olan testosteronda azalma ile ilişkili bir durumdur. Menopozdan farklı olarak, testosterondaki azalma ve semptomların gelişmesi, kadınlarda meydana gelenlerden daha kademelidir. 50 yaşlarındaki erkeklerin yaklaşık %30'unda düşük testosteron seviyelerinin neden olduğu andropoz belirtileri görülecektir. Andropoz yaşayan bir kişi, durumla ilgili bir takım semptomlara sahip olabilir ve uygun tedavi olmadan osteoporoz gibi diğer ciddi sağlık durumları riski altında olabilir.

Anropoz durumunda şüphelenilen ilk şey testosteron eksikliğidir çünkü bu başlıca risk faktörüdür. Bununla birlikte, erkekler yaşlandıkça, vücut sadece daha az testosteron üretmeye başlamakla kalmaz, aynı zamanda kullanılabilir testosteronu kandan çeken globulin adı verilen başka bir hormonun seviyeleri de artmaya başlar ve bu durum anropoza neden olur.