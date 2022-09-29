DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5335 ₺

EURO

18,0691 ₺

ALTIN

986,38 ₺

BİST

3.198,16 ₺

TIMETURK / KRİPTO PARA / Matic Coin Nedir? Matic Coin Fiyatı Nedir?

Matic Coin Nedir? Matic Coin Fiyatı Nedir?

Matıc coin ne? Matıc coin ne zaman çıktı? Matıc coin kaç TL? Matıc coin kaç adet var? Son zamanlarda artan sanal paralardan sonra en çok merak edilenler arasında Matıc coin yer almakta. Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte ayrıntılar…

3 Saat Önce
2022-09-29 00:25:18
Matic Coin Nedir? Matic Coin Fiyatı Nedir?

Matıc Projesi Nedir?

Polygon diğer adı ile Matic, Ethereum ölçeklendirmesi için tasarlanmış bir altyapı çözümü olarak bilinir. Polygon'un teknolojisi; Ethereum DApp'lerini, Ethereum ağının güvenliğini ve ekosistem avantajlarını barındıran birbirlerine bağlı blockchainler ağına (Polkadot'taki gibi) taşır.

Matıc Kaç Adet Var?

MATIC'in dolaşımdaki güncel arzı 8 milyar token olarak hesaplanmıştır. Bununla birlikte maksimum arzı ise 10 milyar MATIC olarak bilinmektedir.

Matic Coin Ne Zaman Çıktı?

Polygon (eski adıyla Matic Network) Ekim 2017 itibarıyla kullanıma açıldı.

Matic Coin Kaç TL?

Piyasa değeri ₺124.026.062.614 TRY.

Matik Kaç Dolar Olur?

Polygon bu hafta yükselişte. Güncel fiyat, MATIC başına $0,77145.

.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş