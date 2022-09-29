Matic Coin Nedir? Matic Coin Fiyatı Nedir?

Matıc coin ne? Matıc coin ne zaman çıktı? Matıc coin kaç TL? Matıc coin kaç adet var? Son zamanlarda artan sanal paralardan sonra en çok merak edilenler arasında Matıc coin yer almakta. Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte ayrıntılar…

Matıc Projesi Nedir?

Polygon diğer adı ile Matic, Ethereum ölçeklendirmesi için tasarlanmış bir altyapı çözümü olarak bilinir. Polygon'un teknolojisi; Ethereum DApp'lerini, Ethereum ağının güvenliğini ve ekosistem avantajlarını barındıran birbirlerine bağlı blockchainler ağına (Polkadot'taki gibi) taşır.

Matıc Kaç Adet Var?

MATIC'in dolaşımdaki güncel arzı 8 milyar token olarak hesaplanmıştır. Bununla birlikte maksimum arzı ise 10 milyar MATIC olarak bilinmektedir.

Matic Coin Ne Zaman Çıktı?

Polygon (eski adıyla Matic Network) Ekim 2017 itibarıyla kullanıma açıldı.

Matic Coin Kaç TL?

Piyasa değeri ₺124.026.062.614 TRY.

Matik Kaç Dolar Olur?

Polygon bu hafta yükselişte. Güncel fiyat, MATIC başına $0,77145.