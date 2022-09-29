Arı Sokmasına Ne İyi Gelir, Belirtileri Neler?

Yaygın bir sağlık sorunu olan arı sokması durumunda verilen normal tepkide cilt kızarır ve ağrılıdır. Bu durumda ciltte şişme veya kaşıntı da olabilir. Arı sokmasına ne iyi gelir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Arı sokması belirtileri neler? İşte merak edilen tüm detaylar…

Arı Sokmasına Ne İyi Gelir Arı Sokmasının Semptomları Nelerdir?

Arı sokmaları, geçici ağrı ve rahatsızlıktan şiddetli alerjik reaksiyona kadar değişen farklı reaksiyonlar üretebilir. Bir tür reaksiyona sahip olmak, her sokulduğunuzda her zaman aynı reaksiyonu alacağınız veya bir sonraki reaksiyonun mutlaka daha şiddetli olacağı anlamına gelmez.

Hafif reaksiyon

Çoğu zaman, arı sokması belirtileri önemsizdir ve şunları içerir:

Sokma yerinde ani, keskin yanma ağrısı

Sokma bölgesinde kırmızı bir şerit

Sokma bölgesi çevresinde hafif şişlik

Çoğu insanda şişlik ve ağrı birkaç saat içinde geçer.

Orta reaksiyon

Bir arı veya başka bir böcek tarafından sokulan bazı insanlar, aşağıdaki gibi belirti ve semptomlarla biraz daha güçlü tepki gösterirler:

Aşırı kızarıklık

Bir veya iki gün içinde kademeli olarak genişleyen sokma yerinde şişlik

Orta dereceli reaksiyonlar beş ila 10 gün içinde çözülme eğilimindedir.

Şiddetli alerjik reaksiyon

Arı sokmalarına karşı şiddetli bir alerjik reaksiyon (anafilaksi) potansiyel olarak yaşamı tehdit eder ve acil tedavi gerektirir. Bir arı veya başka bir böcek tarafından sokulan insanların küçük bir yüzdesi hızla anafilaksi geliştirir. Anafilaksinin belirti ve semptomları şunları içerir:

Kurdeşen ve kaşıntı ve kızarık veya soluk cilt dâhil cilt reaksiyonları

Nefes almada zorluk

Boğaz ve dilin şişmesi

Zayıf, hızlı nabız

Bulantı, kusma veya ishal

Baş dönmesi veya bayılma

Bilinç kaybı

Arı sokmasına karşı şiddetli alerjik reaksiyonu olan kişilerin, bir daha soktuklarında anafilaksi olma olasılığı %25 ila %65 arasındadır. Şişlik ve kaşıntıyı azaltmak için difenhidramin (Benadryl) gibi bir antihistaminik kullanılması önerilir. Ağrı için ibuprofen veya asetaminofen denemek mümkündür. .