Arı Sokmasına Ne İyi Gelir, Belirtileri Neler?
Yaygın bir sağlık sorunu olan arı sokması durumunda verilen normal tepkide cilt kızarır ve ağrılıdır. Bu durumda ciltte şişme veya kaşıntı da olabilir. Arı sokmasına ne iyi gelir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Arı sokması belirtileri neler? İşte merak edilen tüm detaylar…
2022-09-29 00:13:29
Arı Sokmasına Ne İyi Gelir Arı Sokmasının Semptomları Nelerdir?
Arı sokmaları, geçici ağrı ve rahatsızlıktan şiddetli alerjik reaksiyona kadar değişen farklı reaksiyonlar üretebilir. Bir tür reaksiyona sahip olmak, her sokulduğunuzda her zaman aynı reaksiyonu alacağınız veya bir sonraki reaksiyonun mutlaka daha şiddetli olacağı anlamına gelmez.
Hafif reaksiyon
- Çoğu zaman, arı sokması belirtileri önemsizdir ve şunları içerir:
- Sokma yerinde ani, keskin yanma ağrısı
- Sokma bölgesinde kırmızı bir şerit
- Sokma bölgesi çevresinde hafif şişlik
- Çoğu insanda şişlik ve ağrı birkaç saat içinde geçer.
Orta reaksiyon
- Bir arı veya başka bir böcek tarafından sokulan bazı insanlar, aşağıdaki gibi belirti ve semptomlarla biraz daha güçlü tepki gösterirler:
- Aşırı kızarıklık
- Bir veya iki gün içinde kademeli olarak genişleyen sokma yerinde şişlik
- Orta dereceli reaksiyonlar beş ila 10 gün içinde çözülme eğilimindedir.
Şiddetli alerjik reaksiyon
Arı sokmalarına karşı şiddetli bir alerjik reaksiyon (anafilaksi) potansiyel olarak yaşamı tehdit eder ve acil tedavi gerektirir. Bir arı veya başka bir böcek tarafından sokulan insanların küçük bir yüzdesi hızla anafilaksi geliştirir. Anafilaksinin belirti ve semptomları şunları içerir:
- Kurdeşen ve kaşıntı ve kızarık veya soluk cilt dâhil cilt reaksiyonları
- Nefes almada zorluk
- Boğaz ve dilin şişmesi
- Zayıf, hızlı nabız
- Bulantı, kusma veya ishal
- Baş dönmesi veya bayılma
- Bilinç kaybı
Arı sokmasına karşı şiddetli alerjik reaksiyonu olan kişilerin, bir daha soktuklarında anafilaksi olma olasılığı %25 ila %65 arasındadır. Şişlik ve kaşıntıyı azaltmak için difenhidramin (Benadryl) gibi bir antihistaminik kullanılması önerilir. Ağrı için ibuprofen veya asetaminofen denemek mümkündür. .
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