Bitcoin’de işlem hacmi düşüyor, yatırımcılar korkuyor!

Kripto para piyasasındaki düşüş devam ettikçe bu durum yatırımcıları korkutuyor. Bitcoin vadeli işlem hacmi son yılların en düşük seviyelerinde seyrediyor. İşte kripto para piyasasına dair detaylar…

Kripto para ekosistemindeki aşağı yönlü ilerleme devam ediyor. Bitcoin başta olmak üzere birçok kripto para birimindeki düşüş yatırımcıları korkutuyor. Kripto piyasasındaki son verilere göre Bitcoin vadeli işlem hacmi 21 ayın en düşük seviyelerinde seyrediyor.

Bitcoin vadeli işlem hacmi Ağustos ayı için borsalar arasında 941,5 milyar dolara kadar düşüş yaşadı. Yaşanan bu düşüş 2020 Kasım ayından bu tarihe kadar en düşük seviye oldu.

Diğer bir kripto para birimi olan Ethereum vadeli işlemleri ise 2021 Mayıs ayından bu yana ilk kez 1 trilyon doları aşarak 1.64 trilyon dolara ulaştı. Piyasa değerine göre ikinci en büyük kripto para biriminin işlem hacimleri, Temmuz ayında 934,9 milyar dolardan Ağustos ayında 1,05 trilyon dolara yükseldi.

21Shares araştırma ekibinin aylık incelemesine göre Ağustos ayının son iki hafta sonu boyunca kripto vadeli işlemler piyasasında 950 milyon dolar değerinde tasfiye olduğunu bildirdi. Bu durumun Bitcoin'in düşüş eğilimini artırmış olabileceğini belirtti.

Ayrıca Bitcoin, 1 Ağustos'tan bu yana yüzde 14 değer kaybetti. Bitcoin'in durumuna bir göz atalım. CoinGecko verilerine göre; haberin yazımı esnasında BTC 20.074.94 dolardan işlem görüyor.