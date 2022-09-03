İzmir Özcan Deniz konseri saat kaçta başlayacak? 4 Eylül İzmir Fuar Özcan Deniz konseri ücretli mi ücretsiz mi? Konser nerede?

İzmir Özcan Deniz konseri saat kaçta başlayacak? 4 Eylül İzmir Fuar Özcan Deniz konseri ücretli mi ücretsiz mi? Konser nerede? İzmir Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda birbirinden ünlü şarkıcılar İzmir'de sevenleri ile buluşacak. Şarkıları ile son zamanların en popüler isimlerinden olan Özcan Deniz de 4 Eylül Pazar günü İzmir'de konser verecek. Konsere katılmak isteyenler Özcan Deniz konserinin nerede, ne zaman ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki İzmir Özcan Deniz konseri ücretsiz mi?