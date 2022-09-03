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İzmir Özcan Deniz konseri saat kaçta başlayacak? 4 Eylül İzmir Fuar Özcan Deniz konseri ücretli mi ücretsiz mi? Konser nerede?

İzmir Özcan Deniz konseri saat kaçta başlayacak? 4 Eylül İzmir Fuar Özcan Deniz konseri ücretli mi ücretsiz mi? Konser nerede? İzmir Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda birbirinden ünlü şarkıcılar İzmir'de sevenleri ile buluşacak. Şarkıları ile son zamanların en popüler isimlerinden olan Özcan Deniz de 4 Eylül Pazar günü İzmir'de konser verecek. Konsere katılmak isteyenler Özcan Deniz konserinin nerede, ne zaman ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki İzmir Özcan Deniz konseri ücretsiz mi?

2 Saat Önce
2022-09-03 11:42:22
İzmir Özcan Deniz konseri saat kaçta başlayacak? 4 Eylül İzmir Fuar Özcan Deniz konseri ücretli mi ücretsiz mi? Konser nerede?

İzmir Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda İzmir'de dev konserler yapılacak. Çim Konserleri kapsamında düzenlenen etkinliklere birbirinden ünlü sanatçılar katılacak. 2-11 Eylül tarihleri arasında yapılacka olan organizasyonda 4 Eylül Pazar günü Özcan Deniz sahne alacak. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatmak için sahne alcak olan Özcan Deniz'e ilgi oldukç fazla. arkıcının konserini kaçırmak istemeyenler İzmir Özcan Deniz konseri saat kaçta başlayacak? 4 Eylül İzmir Fuar Özcan Deniz konseri ücretli mi ücretsiz mi? Konser nerede? sorularına yanıt arıyor.

İzmir Özcan Deniz konseri saat kaçta başlayacak?

On binlerce kişinin katılması beklenen dev konser 4 Eylül Pazar günü saat 21.00'de başlayacak. Konsere ilgi oldukça fazla. Özcan Deniz'i canlı izlemek isteyenler şimdiden etkinlik için planlarını yapmaya başladı.

4 Eylül İzmir Fuar Özcan Deniz konseri ücretli mi ücretsiz mi?

İzmir'de 4 Eylül'de sahne alacak olan Özcan Deniz'in konserine katılım ücretsizdir. Tüm vatandaşlar konsere davetlidir. Konser fuar alanında olduğu için sadece fuar giriş ücretini ödemeniz gerekmektedir.

Özcan Deniz konseri nerede?

İzmir Çim Konserleri İzmir Enternasyonal Fuar alanında Kültürpark'ta gerçekleşecek.

91'nci yaşına giren İzmir Enternasyonal Fuarı, 2 Eylül'de kapılarını açıyor.

İzmir Çim Konserleri Takvimi

2 Eylül Cuma: Hadise
3 Eylül Cumartesi: Gülşen
4 Eylül Pazar: Özcan Deniz
5 Eylül Pazartesi: Bülent Ersoy
6 Eylül Salı: Tuğba Yurt
7 Eylül Çarşamba: Gökhan Tepe
8 Eylül Perşembe: Derya Uluğ
9 Eylül Cuma: Çakal ve Reckol
10 Eylül Cumartesi: İzmir Türküleri
11 Eylül Pazar: Haluk Levent

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