Futbol dünya üzerinde en çok rağbet gören spor dalıdır. Milyonlarca insan bu sporu büyük ilgi ve merakla takip etmektedir. Bu doğrultuda Ronaldo ve Messi gibi futbolcular dünyanın en çok tanınan insanları olabilmişlerdir. Ancak futbol sadece futbolcuları ön plana çıkarmakla yetinmez ayrıca birçok hakemi de gündeme getirmektedir. Elit Hakem kategorisinde yer alan FİFA kokartlı Cüneyt Çakır'da bunlardan birdir. Artık her maçtan sonra bu isim binlerce insan tarafından merak edilmekte ve araştırma konusu olmaktadır. Peki Cüneyt Çakır kimdir? Hakemlik kariyerinde başarıları nelerdir?

Cüneyt Çakır kimdir?

23 Kasım 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Cüneyt Çakır aslen Derepazarlı'dır. Meslek kariyerine sigortacılıkla başlamıştır. Kocaeli Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Çakır, 45 yaşındadır ve 1.76 boyundadır. Şu anda dünyaca ünlü bir hakem olmasının yanında sigortacılık mesleğiyle de uğraşmaktadır. 10 yaşından 17 yaşına kadar Kartalspor 'un altyapısında futbol oynamış daha sonra 1994 yılına gelindiğinde 17 yaşında hakemliğe ilk adımını atmıştır. 1994 yılında hakemlik kariyerine başlayan Çakır, 1997 yılında C klasman ve 1999 yılında da B klasman hakemi olmuştur. İlk yönettiği TFF kayıtlarında bulunan maç 18 Ekim 1996 tarihli Beşiktaş A.Ş.- Samsunspor Paf Ligi maçıdır ve 1.yardımcı hakem olarak görev yapmıştır. Üst klasman hakemi kategorisine 2001 yılında yükselirken Süper Lig 'deki ilk maçına da aynı yıl çıkmıştır.

Cüneyt Çakır'ın hakemlik kariyeri ve başarıları nelerdir?

Süper Lig'deki ilk maçı 29 Eylül 2001 tarihli Malatyaspor-Çaykur Rizespor maçıdır. 17 Mayıs 2014'e kadar profesyonel Türk liglerinde toplam 413 maçta görev almıştır.(Yan hakem, 4. hakem ve orta hakem olarak).. 2006 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan Cüneyt Çakır, gösterdiği başarıdan dolayı 2007 yılında Avrupanın yetenekli hakemlerinin davet edildiği İsveçli eski hakem Karl-Erik Nilsson'un yönetimindeki Mentör Programı'na davet edilmiş ve buradaki üstün başarısından dolayı UEFA tarafından üst düzey müsabakalarda görevlendirildi.

2007 yılında Avusturya'da düzenlenen 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finallerine davet edilen Cüneyt Çakır bu turnuvada Fransa-Sırbistan ve İspanya-Portekiz arasında oynanan grup müsabakalarını yönetmiştir. 2009 yılında İsveç'te düzenlenen 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonasında İngiltere-İsveç arasında oynanan ve normal süresi 3-3 biten ve penaltılarla İngiltere'nin kazandığı yarı final müsabakası dahil olmak üzere 3 müsabakada görev almıştır. 2009-10 sezonunda Fulham ile Hamburg arasında oynanan Avrupa Ligi yarı final rövanş maçını yönetmiştir.

2010-11 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup maçlarında yönettiği Rubin-Barcelona maçıyla hem 10 yıl aradan sonra bir Türk hakem Şampiyonlar Ligi'nde görev almış hem de Çakır, bu ligde Doğan Babacan ve Ahmet Çakar'dan sonra maç yöneten 3. Türk hakemi olmayı başarmıştır. Çakır 16 Haziran 2011'de UEFA tarafından en üst kategori olan UEFA Elit Hakem Kategorisi'ne yükseltilmiştir. 2011 yılında ise Kolombiya'da düzenlenen FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda görev alan hakem, Portekiz-Fransa yarı final müsabakası, 1 çeyrek final, 3 grup müsabakası olmak üzere toplam 5 müsabakada görev almıştır. 2011-12 sezonunda Barcelona ile Chelsea arasında oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesini yönetmiştir. 2-2 biten karşılaşma sonunda Chelsea finale çıkmıştır. 16 Aralık 2012 tarihinde Brezilya'nın Corinthians ile İngiltere'nin Chelsea takımları arasında oynanan FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalini de yönetmiştir. Cüneyt Çakır ayrıca Türkiye'de gerçekleştirilen 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda da görev aldı. 2014 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde dördüncü hakemlik görevini üstlendi. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından tarafından gerçekleştirilen "2014 Yılı Dünyanın En İyi Hakemi" listesinde Meksikalı Marco Antonio Rodríguez ile birlikte 13 puan alarak sekizinci sırada yer almıştır. 2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Çakır'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzalamıştır.