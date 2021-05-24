Tunus hükümetine karşı darbe planlandığı ortaya çıktı

İngiliz Middle East Eye internet sitesinde yayımlanan haberde, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'e kıdemli danışmanları tarafından sunulan 'çok gizli' bir belge ortaya çıktığı duyuruldu. Belgede, Said'in siyasi muhaliflerini diğer üst düzey siyasetçiler ve işadamlarıyla birlikte cumhurbaşkanlığı sarayına çağırıp tutuklandıktan sonra mevcut seçilmiş hükümetin feshedildiğini duyurması teklifinin yer aldığı iddiası ortaya atıldı.

İngiliz sitesinin ulaştığını belirttiği 13 Mayıs tarihli belge, Cumhurbaşkanlığı Divanı Müdiresi Nadya Ukkaşe'ye hitaben yazılmış. Belge, cumhurbaşkanının kendisine yönetimde tam kontrol sağlayan bir anayasal müdahalenin nasıl olacağını açıklıyor.

Ukkaşe'nin özel ofisinden sızdırılan belgedeki plana göre Cumhurbaşkanı Kays Said'e, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Kartaca'daki sarayında salgın, güvenlik ve ülkenin genel mali durumu “görüşmek” amacıyla acil toplantı çağrısında bulunması tavsiye ediliyor.

Buna göre Said daha sonra, "tüm yetkileri cumhurbaşkanının elinde toplamak" üzere harekete geçip "anayasal otoritesini" ilan edecekti.

Belge ayrıca ülkedeki mevcut durumu "olağanüstü hal" olarak nitelendirerek şunları ifade ediyor: "Böyle bir durumda, Cumhurbaşkanının rolü, otoritenin merkezi haline gelmesi için tüm yetkileri elinde toplamaktır."

Belgede, Başbakan Maşişi ve Gannuşi'nin saraydan ayrılmalarına izin verilmeyeceği, sarayın internet ve tüm dış iletişim hatlarının kesileceği belirtiliyor. Bu aşamada, cumhurbaşkanının müdahalesini duyurmak için el-Maşişi ve el-Gannuşi ile birlikte ulusa televizyonda bir konuşma yapacağı kaydediliyor.

Ev hapsi

Belgede, İçişleri Bakanı vekili olarak Tümgeneral Halid el Yahyavi'nin göreve atanması ve silahlı kuvvetlerin "şehirlerin girişlerinde, stratejik kurum ve tesislerde" konuşlandırılması öngörülüyor.

Aynı zamanda önemli şahsiyetlerin de ev hapsine alınacağı belirtilerek şu isimler sıralanıyor:

“Nahda hareketinden Nureddin Buhairi, Refik Abdusselam, Karim Haruni, Sayid Farcani ve Karama blokundan temsilcilerden Gazi Karavi ve Süfyan Tobal, bazı işadamları, Başbakanlık danışmanları...

Belgede ayrıca darbenin halk tarafından benimsenmesini güçlendirmek için ülkedeki tüm elektrik, su, telefon, internet erişimine el koyulması, banka kredileri ve vergilerin 30 günlük bir süre için ödenmesinin durdurulacağı ve temel ihtiyaç ve akaryakıt için % 20 ücret ödeneceği kaydediliyor.

Mevcut hükümetin bir üyesi, konuyla ilgili olarak İngiliz Middle East Eye'a konuştu. Said'in bir darbe planlayıp planlamadığını sorusuna yetkili, "Sanmıyorum. Bu sadece bir Facebook söylentisi. Tunus'ta her şeyi duyabilirsiniz" cevabını verdi.

Belge şöyle diyor: "Daha sonra oturum sona eriyor ve katılımcıların Kartaca Sarayını terk etmelerine izin verilmeyecek, oturumdan önce ve sonra başkanlık sarayı alanından iletişim ve internet geçici olarak kesilecek."

“Başbakanı etkisiz hale getirin”

Plan ayrıca Tunus mahkemeleri tarafından aranan herhangi bir parlamenterin ülkeyi terk etmesini engelleme ve herhangi bir siyasi partiye bağlı tüm muhafazakârları görevlerinden alma önerilerini de içeriyor.

Buna ek olarak cumhurbaşkanı, "kapsamlı bir kabine değişikliği" yapacak ve geriye yalnızca başbakanı bırakacak.

İsminin açıklanmasını istemeyen hükümete yakın bir kaynak, plana göre durumu karmaşıklaştıracak bir süreçte Başbakan Maşişi'nin geçici bir süre başbakan olarak kalması gerektiğini söyledi.

Said'in danışmanlarına yakın bir kaynak ise, planın Nisan 2021'den beri cumhurbaşkanına yakın çevrelerde tartışmaya sunulduğunu, ancak kendisine doğrudan sunulmadığını söyledi.

"Yumuşak darbe"nin önünü açma suçlaması

2019'da iktidara gelen Said, daha önce Tunus'ta "yumuşak darbe"nin önünü açmakla suçlanmıştı.

Bu yılın başlarında, Maşişi ve Gannuşi'nin katıldığı bir konuşmada, cumhurbaşkanının konumu "askeri ve sivil kuvvetlerin en yüksek komutanı" olarak tanımlanmıştı.

Geçen ay Said, parlamentonun anayasa mahkemesi tarafından Tunus devriminin kilit önemde bileşeni olarak ve demokrasiyi desteklemesi için harekete geçme çabalarını durdurmuştu.

Bu adımla mahkeme, Arap dünyasında türünün ilk örneği olacaktı.

Siyasi bir kaynak konuyla ilgili olarak şöyle dedi: "Tek çözüm diyalog. Başkan Kays tüm diyalog girişimlerini reddettiğinden, anayasada ve seçim yasasında değişiklik teklifi iptal edildi.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.