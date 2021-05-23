Rusya, İskitleri mi klonluyor?

Rusya'nın kuzeyindeki Sibirya’da bulunan 3 bin yıllık İskit savaşçılarının kalıntılarını 'klonlama' çalışması içinde bulunduğu iddia edildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun bir süre önce Rus Coğrafya Derneği'nde yaptığı bir konuşmasında, Sibirya'da buldukları 3 bin yıllık İskit savaşçılarının ceset kalıntılarından bahsettiği hatırlatılarak, Bakan Şoygu'nun “koyun Dolly olmasa da” donmuş toprakta korunmuş İskit savaşçılarının antik DNA'larından “bir şeyler yapmanın mümkün olacağı” açıklaması Batı medyasında gündem oldu.

Seven News sitesi, 'Rusya, Putin'in Ukrayna savaşı için 3.000 yıllık seçkin İskit savaşçılarını 'klonlayacak' iddiasında bulundu.

Kırım Haber Ajansı'nın Interesting Engineering adlı bilim haberleri sitesinin aktardığına göre, Şoygu açıklamasının devamında “Orada zaten birkaç sefer yaptık, büyük bir uluslararası keşif gezisi. Pek çok şey teyit edildi, ancak yapılacak çok şey var” diye konuştu.

İskit kazıları

Tuva Cumhuriyeti'ndeki kazılar devam ediyor (Fotoğraf Seven News)

Seven News'in haberine göre Şoygu, "Tabii ki, organik maddeyi bulmayı çok istiyoruz ve bundan sonra neyin geleceğini anladığınıza inanıyorum" diyerek ‘klonlama' imasında bulundu.

Habere göre kazılarla ilgili konuşan arkeolog Timur Sadykov, “2018'deki en ilginç buluntu, at koşum takımlarının unsurlarıyla birlikte at kurbanlarının kalıntılarıydı. Bu, kurbanın Krallar Vadisi'ndeki çeşitli anıtlara kültürel aidiyetini bir kez daha doğruluyor. Kurban törenlerinin izlerinin de bulunduğu bir yer” dedi.

1990'ların sonundan itibaren Rusya'nın Tuva Cumhuriyeti'ndeki bir dizi arkeolojik keşifte, Sibirya'nın eski soylularının ve atlarının iyi korunmuş iskeletlerinin bulunduğu bozulmamış İskit mezarlarıyla "Krallar Vadisi"ne sahip olduğu ortaya çıkarılmıştı.

İskitlerin at sırtında dövüş konusunda ilk ustalaşan insanlar oldukları düşünülüyor.

Karadeniz çevresinde egemenlik kuran İskitlerin zamanla güney Rusya ve Ukrayna'nın çoğunu ele geçirdiği kaydediliyor.

Arkeolog Sadykov, "Orada zaten birkaç sefer yaptık. Pek çok şey onaylandı, ancak daha yapılacak çok şey var" ifadesini kullandı.

Serbest yazar Marco Margaritoff ise araştırmalarla ilgili şu yorumda bulundu: "Rusya yakın zamanda Ukrayna sınırına yaklaşık 100.000 asker gönderdi ve antik savaşçıları klonlamakla ilgili bu fantastik hikaye Kremlin'in propaganda makinesinin uydurduğu bir oyalama işlevi görebilir."

Klonlama mümkün mü?

Bölgedeki buzullar ve soğukluk göz önüne alındığında, permafrost denilen donmuş toprağın kalıntıları iyi durumda tuttuğu ve biyolojik varlığını son derece iyi koruduğu ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bulunan Ulusal İnsan Genomu Araştırma Enstitüsü'nün (National Human Genome Research Institute) belirttiğine göre insan klonlaması hala kurgu gibi görünüyor.

Teknik olarak zor olmanın yanı sıra, insan klonlamayla ilgili etik ve ahlaki endişeler öne sürülürken şu aşamada bu tür girişimlerin yasa dışı olduğu da hatırlatılıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.