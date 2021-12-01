İngiliz casuslarının şefinden “en büyük tehdit listesi”

İngiltere'nin dış istihbarat teşkilatı MI6'nın şefi Richard Moore, Çin, Rusya, İran ve uluslararası terörizmin İngiltere'nin 'en büyük tehdit listesinde' yer aldığını söyledi.

İngiltere'nin gizli istihbarat servisi MI6'nın şefi Richard Moore, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde konuştu. Moore, ülkesini tehdit eden 4 büyük unsuru sıralarken Çin ve Rusya'nın faaliyetlerine dikkati çekti.

AP News'ten aktardığı habere göre, İngiltere'nin dış istihbarat teşkilatı başkanı Richard Moore, İngiliz casuslarının karşı karşıya olduğu "dört büyük" güvenlik sorununu Çin, Rusya, İran ve uluslararası terörizm olarak sıraladı.

MI6 şefi Richard Moore, Çin'in dünya çapındaki faaliyetlerini giderek artırdığını, İngiltere ve müttefikleri için en büyük tehditlerden biri olduğunu ve Pekin'in "yanlış hesaplamasının" savaşa yol açabileceğini söyledi.

Ekim 2020'de İstihbarat Servisi'nin başına gelmesinden bu yana yaptığı ilk kamu konuşmasını yapan Moore, Pekin liderliğinin faaliyetlerini ilerletmek için giderek daha fazla "cesur ve kararlı eylemi" desteklediği için Çin'in istihbarat teşkilatının "en büyük tek önceliği" olduğunu söyledi.

"Hem ülkelerin hem de yasadışı örgütlerin hızla değişen bilgi teknolojisini kullanmak için yarıştığı istikrarsız bir dünyanın" söz konusu olduğunu söyleyen istihbaratçı, "Çin Komünist Partisinin Tayvan sorununu gerekirse zorla çözme arzusu da küresel istikrar ve barış için ciddi bir meydan okumadır" dedi.

"RUSYA'DAN ŞİDDETLİ BİR TEHDİT"

Çin'i "farklı değerlere sahip otoriter bir devlet" olarak nitelendiren Moore, Pekin'in Birleşik Krallık ve müttefiklerine karşı "büyük çaplı casusluk operasyonları" yürüttüğünü ifade ederken ülkesinin "Rusya'dan gelen şiddetli tehditle karşı karşıya" olduğunu söyledi.

MI6 şefi, Moskova'nın 2018'de İngiltere'de eski casus Sergei Skripal'in zehirlenmesi gibi öldürme girişimlerine destek olduğunu, siber saldırılar düzenlediğini ve diğer ülkelerin demokratik süreçlerine müdahale ettiğini söyledi.

Moore, Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı Ukrayna'dan ilhak etmesine ve son zamanlarda Ukrayna sınırına asker yığmasına dikkat çekerek, "Avrupa'da veya ötesinde hiçbir ülke, Rusya'ya verilen dengesiz tavizlerin daha iyi davranışlar getireceğini düşünmeye ikna edilmemelidir" dedi.

Moore, İran'ın da büyük bir tehdit oluşturduğunu ve komşu ülkelerdeki siyasi kargaşayı körüklemek için siyasi ve militan grup Hizbullah'ı -"devlet içinde devlet"- kullandığını söyledi.

Devlet dışı tehditlere dönerek, Afganistan'ın uluslararası destekli hükümetinin düşmesinin ve Taliban'ın iktidara geri dönmesinin militanlar için "moral bir destek" olduğunu söyledi.

"İNGİLİZ CASUSLARI SIRLARINDAN VAZGEÇMELİ"

Britanya casuslarının, düşman ülkelere ve gruplara her zamankinden daha fazla kapasite ayırması gerektiğinin altını çizen şef, bir siber güvenlik silahlanma yarışını kazanmak için köklü sırlarının bir kısmından vazgeçilmesi ve teknoloji şirketlerinden yardım istenmesi gerektiğini savundu.

Buna ayak uydurmak için, İngiliz casuslarının "şimdi en büyük görev sorunlarımızı çözmek için birinci sınıf teknolojilerin geliştirilmesine yardımcı olmak için teknoloji topluluğuyla ortaklıklar yürüttüklerini" söyledi.

Moore, 007 gerilim filmlerindeki kurgusal MI6 gadget yapımcısına atıfta bulunarak, "Bond filmlerindeki Q'nun aksine, hepsini şirket içinde yapamayız" dedi.

YILLARCA VARLIĞI REDDEDİLEN ÖRGÜT

1992 yılına kadar Britanya hükümeti MI6'nın varlığını doğrulamayı reddetti. Kuruluş, son yıllarda giderek daha açık hale geldi. MI6, 1990'larda C kod adını kullanan şefini halka açık bir şekilde adlandırmaya başladı ve Moore, Twitter hesabı olan hizmetin ilk başkanı oldu.

Aksam.com.tr - Çeviri: Hasan Selçuk Turan

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.