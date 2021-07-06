ANALİZ: Biden, Almanya seçimlerinin en büyük kaybedeni olabilir

Savunma ve strateji sitesi The National İnterest’te yayımlanan Stefano Graziosi-James Jay Carafano ortak imzalı analizde, Eylül ayında yapılacak Almanya seçimlerinin sonuçlarının Almanya-ABD, Almanya-Rusya ve Almanya-Çin ilişkilerine yönelik muhtemel etkilerine dair değerlendirmede bulunuldu

Biden, Almanya seçimlerinin en büyük kaybedeni olabilir

Angela Merkel'in uzun süredir devam eden şansölyeliği sona eriyor. Eylül ayında Almanya yeni bir hükümet ve yeni bir lider seçecek. Merkel'in Washington, Pekin ve Moskova arasındaki ilişkileri dengeleme mirası test edilecek.

Muhtemelen Yeşiller Partisi de dahil olmak üzere bir koalisyon hükümetinin ortaya çıkacağına dair her türlü beklenti var. Sonuç, iç ve dış önceliklerin tuhaf bir karışımıyla kırılgan bir konsensüs olacaktır.

Bu senaryoda, ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa'nın istikrarını Berlin ve Paris'e devretme planı yakından izlenecek. Washington ve Berlin birlikte çalışmayı çok daha zor bulabilir. Büyük güçlerin rekabeti çağında transatlantik topluluğunu istikrarlı tutmak için önceden düşünülenden çok daha fazla çalışma gerektirebilir.

Merkel yönetiminde bile Berlin, Almanya'nın çıkarlarından ödün vermeden Çin'in transatlantik işlerine kötü niyetli müdahalelerine meydan okuyan gerçekçi bir politika bulmak için mücadele etti. Yeni başlayanlar için Berlin, Pekin'in en önemli Avrupalı ​​ticaret ortağıdır. Merkel, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki birçok kişinin karşı çıktığı tartışmalı bir anlaşma olan Çin-AB Kapsamlı Yatırım Anlaşması'nın ana destekçisiydi.

Geçen ay, AB ticaret komiseri, Çin'in Sincan Eyaletindeki yetkililere yönelik AB yaptırımlarına yanıt olarak Çin'in Avrupalı ​​büyükelçilere, politikacılara ve akademisyenlere yaptırım uygulamasından sonra anlaşmanın onaylanmasının askıya alındığını duyurdu.

Merkel, Amerika Birleşik Devletleri ve diğerleri tarafından işaretlenen yaygın güvenlik endişelerine rağmen, Çin'in 5G teknolojisi konusunda da yumuşaktı. Geçen Aralık ayında Alman hükümeti, 5G ağları inşa eden şirketlerin ekipmanlarının casusluk ve terörizm için kullanılmadığından emin olmalarını gerektiren bir yasa tasarısı sunmuştu. Tasarı, hükümete "güvenilmez" 5G teknoloji sağlayıcılarını engelleme yetkisi veren bir yasayı yürürlüğe koyan "şahinler" tarafından çok yumuşak görüldü.

Bu arada Çinli nakliye devi Cosco, Hamburger Hafen und Logistik AG ile Hamburg limanındaki konteyner terminallerinden birinin azınlık hissesini devralmak için görüşmelerde bulunuyordu. Bu da tartışmalara yol açtı.

Bununla birlikte, son G-7 Zirvesi'nde, şansölye Merkel Çin'e karşı özellikle ABD tarafından savunulan sert çizgiye temkinli bir şekilde karşı çıkmaya devam etti.

Merkel'in dengeleme politikası Çin ile bitmiyor. Şansölye, Rusya ile Nord Stream 2 (Kuzey Akım-2) boru hattının tamamlanmasını güçlü bir şekilde destekledi ve Rus Sputnik V aşısının üretimi konusunda ortaklık ilgisi gösterdi. Ayrıca kısa süre önce Avrupa Birliği ile Rusya arasında “doğrudan temas” çağrısında bulundu ve bu birkaç Avrupa ülkesi tarafından reddedildi.

Partisi içinde bile muhalefet var. Yeni parti liderinin seçilmesi için yapılan yarışta bu görüldü. NATO'nun sadık bir destekçisi olan eski MEP partisi lideri Friedrich Merz, transatlantik ilişkileri güçlendirme ve Pekin'e karşı daha sert bir yaklaşım benimseme çağrısında bulundu. Parti başkanlığı için yapılan üçlü yarışın ilk turunda en çok oyu alan Merz, ancak ikinci oylamada kıl payı kaybetti.

Parti yarışmasının nihai galibi ve bir sonraki şansölye olmak için en önde koşan Armin Laschet, Merkel'in liderliğini takip etmeye çalışıyor. Laschet, bir süre önce Financial Times'a “Hükümetin Çin stratejisini destekliyorum. Endişelerimiz hakkında (insan hakları) konuşmalıyız, ancak Çin politikamızı tersine çevirmeye gerek yok.” dedi. Laschet ayrıca Bundesverband der Deutschen Industrie tarafından düzenlenen bir konferansta Rusya'ya daha yumuşak bir yaklaşım istediğini söyledi.

Bu arada, Sosyal Demokrat Parti de Çin'e karşı yumuşak. Şansölye adayı Olaf Scholz, şu an maliye bakanı. Dijital ekonomi sektöründe Pekin ile işbirliğini destekliyor. Sosyal Demokrat Parti'nin bir diğer önemli üyesi olan mevcut Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise geçtiğimiz günlerde “AB'de Çin'i aynı zamanda bir ortak, rakip ve aynı zamanda sistemik rakip olarak tanımlıyoruz. Tüm bu üç boyutta Pekin ile güçlü, sürdürülebilir iletişim kanallarına ihtiyacımız var. Ayrıştırma, ilerlemek için yanlış bir yoldur' dedi.

Ancak bazı muhalefet partileri farklı düşünüyor. Şu anda anketlerde ikinci sırada yer alan Yeşiller şansölye adayı Annalena Baerbock, Rusya üzerinde daha fazla baskı yapılması çağrısında bulundu ve Kuzey Akım 2 boru hattına karşı çıktı. Aynı zamanda Pekin'in sert bir eleştirmeni olan Hür Demokrat Parti de Pekin'e karşı sert tavırlar sergiliyor.

Yaklaşan federal seçimlerin jeopolitik sonuçları şu anda belirsizliğini koruyor. En olası iki senaryo: CDU, Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti'den oluşan büyük bir koalisyon veya CDU, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den oluşan büyük bir koalisyon. İkinci senaryo, özellikle Çin ve Rusya ile ilgili olarak Alman dış politikasında değişikliklere yol açabilir ve bu da ABD ile tuhaf bir uyum ve uyumsuzluk karışımı yaratır.

Her iki hükümet de muhtemelen tek bir konuda anlaşacak ve ABD'yi İran Anlaşması'na geri döndürecek. Bu, her iki hükümete de yardımcı olması muhtemel olmayan ortak bir noktadır. Perde arkasında pek çok kişi İran Anlaşması'nın sonunda İran'ı dizginlemede başarısız olacağını kabul ediyor. Umut, müttefiklere alternatifler geliştirmek ve işbirliği ile ilerlemek için zaman tanınmasında. Bu arzu sadece bir düşünce gibi görünüyor. Sonunda, transatlantik topluluk muhtemelen Tahran tarafından Pekin ve Moskova kadar hırpalanacak.

Gerçek şu ki, İran sorununu çözmemenin yanı sıra ABD, transatlantik dayanışmayı en iyi ihtimalle, ikircikli Alman liderliğine devretmekte hüsrana uğrayacaktır. Washington, Batılı müttefiklerin Pekin'in nüfuzunu kırdığını ve Moskova'yı sorumlu tutmak için savaştığını görmeyecek.

Geleceğe bakıldığında, Washington Berlin'e fazla güvenemez. Sonuç olarak, Biden yönetimi Avrupalılardan kopmak yerine Atlantik'te daha fazla zaman geçirecek veya aynı anda Pekin, Moskova ve Tahran'a karşı zemin kaybetme riskini alacak.

Stefano Graziosi, İtalyan La Verità gazetesi ve haftalık Panorama dergisinde denemeci ve siyasi analist. Heritage Foundation Başkan Yardımcısı James Jay Carafano, ulusal güvenlik ve dış ilişkiler konularında çalışmalar yürütüyor.

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