Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2021 İOKBS sınavı ne zamana ertelendi?

Artan Covid-19 vakalarından sonra ülke genelinde kısmi kapanma tedbirleri uygulanmaya başlandı. Vaka sayılarında hızlı bir artış yaşanması nedeniyle bu sene 25 Nisan'da yapılması planlanan 2021 İOKBS bursluluk sınavı ileri bir tarihe ertelendi. Sınav için hazırlanan binlerce öğrenci de 2021 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? sorusunu internetten araştırmaya başladı. Peki 2021 İOKBS sınavı ne zamana ertelendi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada 2021 İOKBS bursluluk sınavının ertelendiği tarihe ilişkin net bir açıklamada bulunmamıştı. Peki bursluluk sınavı tarihi belli oldu mu? Bursluluk sınavı başvuruları bitti mi?

Artan Covid-19 vakalarından sonra ülke genelinde kısmi kapanma tedbirleri uygulanmaya başlandı. Vaka sayılarında hızlı bir artış yaşanması nedeniyle bu sene 25 Nisan'da yapılması planlanan 2021 İOKBS bursluluk sınavı ileri bir tarihe ertelendi. Sınav için hazırlanan binlerce öğrenci de 2021 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? sorusunu internetten araştırmaya başladı. Peki 2021 İOKBS sınavı ne zamana ertelendi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada 2021 İOKBS bursluluk sınavının ertelendiği tarihe ilişkin net bir açıklamada bulunmamıştı. Peki bursluluk sınavı tarihi belli oldu mu?

2021 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

Artan koronavirüs vakalarından sonra kısmi kapanma kararı ile bazı sınıflarda yeniden uzaktan eğitime geçildi. Alınan kararlar doğrultusunda bursluluk sınavları da ertelendi. 1 milyona yakın öğrencinin bursluluk sınavına gireceği tahmin ediliyor. Sınav için gün sayan öğrenciler ve veliler de Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak sorusunu sormaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada "1 milyon civarında öğrencimizin 25 Nisan'daki bursluluk sınavını erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Çünkü salgının durumuna bakmamız lazım." dedi. Bakan Selçuk'un da açıklamasında belirttiği gibi bursluluk sınavının ertelendiği tarih henüz açıklanmadı.

2021 İOKBS sınavı ne zamana ertelendi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk korona vakalarında yaşanan artış sonrası 2021 İOKBS bursluluk sınavının ertelendiğini duyurdu. 1 milyona yakın öğrenci eğitim hayatına burslu devam etmek için bu sınavı bekliyordu. Peki 2021 İOKBS sınavı ne zamana ertelendi? Bursluluk sınavının ne zamana ertelendiği henüz net değil. 2021 bursluluk sınavının yapılacağı tarih açıklanmadan önce vaka sayılarında düşüş yaşanması bekleniyor. Ayrıca sıcak havalarda bulaş riskini daha da düşeceği için yaz aylarında yapılması muhtemel. Ancak şu anda 2021 İOKBS sınavının ne zamana ertelendiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Bursluluk sınavı başvuruları bitti mi?

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 İOKBS bursluluk sınavı takvimini açıkladı. Takvime böre 2021 İOKBS sınavına 5, 6, 7, ve 8. sınıflarla hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflar katılabilecek. Sınav başvuru tarihleri ise 8-26 Şubat olarak açıklanmıştı.

Bursluluk sınavına kimler katılabilir?

İOKBS bursluluk sınavına ekonomik geliri belli bir seviyenin altında olan ailelerin çocukları katılabilir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir. İOKBS her yıl yapılır ve 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri sınava katılabilir. Sınavdan başarılı olan öğrenciler devlet tarafından verilen burs ile eğitim hayatlarını daha az maliyetli olarak geçirirler.

İOKBS başvuru şartları nelerdir?

2021 İOKBS bursluluk sınavına katılmak isteyen öğrenciler İOKBS başvuru şartları nelerdir? sorusuna yanıt arıyor. İşte İOKBS başvuru şartları;

1- Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

3- Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,

4- İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

5- Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî EğitimBakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2019 senesi yıllık gelir toplamından fert başınadüşen toplam miktarın 2020 Mali Yılı için tespit edilen 14.640,00 (ondörtbinaltıyüzkırk)TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2019 yılında elde ettiği tüm gelirleriesas alınacaktır.

İOKBS bursluluk sınavı nedir?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) ortaokulların 5, 6, 7, 8'inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11'inci sınıfların devletten düzenli burs alabilmek için girdikleri sınavdır.

İOKBS bursu 2021'de ne kadar?

İOKBS sınavına girecek olan öğrenci ve velileri yakından ilgilendiren bir diğer husus 2021 yılında İOKBS bursunun ne kadar olacağı yönünde. Peki İOKBS bursu 2021'de ne kadar ödenecek? 2021 yılında İOKBS bursunun ne kadar olacağı net olarak açıklanmadı ancak bursun ilk 6 ay 330 TL olması bekleniyor. İOKBS bursu her ayın ortasında banka hesaplarına yatar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.