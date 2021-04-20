Hazine ve Maliye Bakanlığından Cumhuriyet'in manşetine yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan 'Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) arasındaki döviz alım satımına ilişkin protokolün yasal dayanağının ortadan kalktığı' iddialarını yalanladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün Cumhuriyet gazetesinde yer alan "Bakan yanlış biliyor" başlıklı haberde iddia edilen konularla ilgili açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü bildirildi.

Haberde, "Hazine Müsteşarlığı ve TCMB arasında imzalanan protokole ilişkin yasal dayanağın 2018 yılında ortadan kalktığı, Temmuz 2018'den itibaren de bu dayanağın olmadığı" iddiasının dile getirildiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

"4049 Sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin (a) bendinde '… Türk parasının dolaşımı ve istikrarını sağlamaya yönelik politikaları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile birlikte oluşturmak ve uygulamak, para politikası ile ilgili konularda Hazine ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ilişkisini kurmak, … ' hükmü yer almaktaydı. Söz konusu hüküm, 10 Temmuz 2018 tarih ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü görev ve yetkilerini düzenleyen 223. maddesinin (h) fıkrasında 'Türk parasının dolaşımı ve istikrarını sağlamaya yönelik politikaları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile birlikte oluşturmak ve uygulamak, para politikası ile ilgili konularda Hazine ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ilişkisini kurmak' denilmektedir. Bu çerçevede, daha önceden 4059 sayılı Kanun'da yer alan ve söz konusu protokole dayanak teşkil eden hükümler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sonrası oluşan yeni mevzuatta da aynı şekilde korunmuştur."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.