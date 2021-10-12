Paris İklim Anlaşması İle Bisikletin Önemi Arttı

Paris İklim Anlaşması sonrası bisiklet gibi çevreye duyarlı ulaşım araçları yaygınlaşacak.

Paris İklim Anlaşmasında belirlenen kriterler, bisikletin önemini bir kez daha arttırıyor. Yönetimler daha fazla zaman kaybetmeden bisiklet kullanımını kolaylaştıracak uygulamaları hayata geçirmeleri gerekiyor.

Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasıyla birlikte; üretimimizden sofradaki sebzeye, attığımız adımdan düğünlere ve hatta aldığımız nefese kadar hayatımızda yeni bir dönem başlayacak.

- Çok daha temiz ve sağlıklı hava soluyacağız. Verilere göre Türkiye'nin yüzde 60'ı kirli hava soluyor. Başta fosil yakıtlar olmak üzere kirleticilerin hayatımızdan çıkmasıyla birlikte hava kalitesi artacak.

- Uçaklarda kullanılan yakıtlarda dönüşüm yaşanacak. Yakıtını dönüştürmeyen hava yollarının uçuşları azalacak. Havalimanları çevreye duyarlı iklim değişikliğini körüklemeyen yeşil kriterlere göre işletilecek.

- Türkiye'nin ekonomisi zorunlu olarak yeniden şekillenecek. Yeni bir kalkınma modeli hazırlanacak. İdari ve mevzuat yapılanmasında düzenlemelere gidilecek. Çalışmaları yürütülmekte olan iklim kanunu ile çevre ve iklim konuları tek merkezden yürütülecek.

- Sağlıklı yaşam ve çevreyi gözeten yeni teknolojilere inovasyona yönelinecek. AR-GE faaliyetleri bu yöne kayacak.

- Sanayiciler başta olmak üzere ihracat yapan tüm firmalar, Avrupa'nın “sınırda karbon vergisine” takılmamak için üretim teknolojilerini yeni kriterlere göre yenileyecek. Üretilen makina, motor, tekstil, gıda, demir, çelik gibi her ürünün ne kadar sera gazı emisyonu saldığı bilinecek ve uluslararası standartlara ulaşması için azaltılacak. Azaltamayan karbon vergisi verecek.

- Özellikle belediyeler ve özel sektör yeşil dönüşüm nedeniyle uluslararası zeminde ayaklarını daha sağlam basacak ve kolay kredi bulabilecek. Dünya Bankası'nın diğer fonlarına kolay ulaşılabilecek.

- İktidar ve muhalefet partilerinin uzlaştığı neredeyse tek konu olan iklim krizine yönelik toplumda yaygın bir farkındalık kampanyası yürütülecek.

- Yönetimler bisikletli ulaşım, tren ve toplu taşımanın yaygınlaşması için gerekli düzenlemelere yönelecek.

- Firmalara ürettiği ürünün ne kadar sera gazı salınımına yol açtığı, karbon ayak izinin ne olduğunu denetleyecek, standartları belirleyecek ve belgeyecek yeni sertifikalandırma şirketleri kurulacak

- Yeşil teknolojik dönüşümü sağlayacak yeni teknolojik firmalar ortaya çıkacak. İklim tabanlı teknolojinin finansmanında değişimler yaşanacak.

- Fosil yakıt olan kömür hayatımızdan kademeli olarak çıkacak. Türkiye uzun vadeye yayarak gerçekleştireceği planlama ile kömür tüketimini 2053'e kadar sıfırlayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.