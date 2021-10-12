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TIMETURK / EKONOMİ / KİPTAŞ'ta teklif süresi 45 güne düşürüldü

KİPTAŞ'ta teklif süresi 45 güne düşürüldü

İstanbul Yenileniyor platformunu etkin hale gelmesinde rol oynayan KİPTAŞ yönetimi, İstanbul'daki riskli binaların dönüşüm sürecine hız kazandırmak için yeni bir adım attı. KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

2 Gün Önce
2021-10-12 09:22:15
KİPTAŞ'ta teklif süresi 45 güne düşürüldü

*Ülkemizin içinde bulunduğu bu ekonomik buhranlı dönemde riskli yapıların maliyet fiyatları üzerinden yenilenmesi her geçen gün zorlaşıyor.

* Evinin dayanıksız ve deprem tehdidi altında olduğunu düşünen hak sahiplerinin hızla uzlaşması, teklifleri kısa sürede kabul etmesi çok önemli.

* Riskli yapıları tahliye etmek, İstanbul'u dayanıklı hale getirmek için kaybedecek zaman yok.

* İstanbul Yenileniyor platformunu açtığımızda hazırlayacağımız yenileme tekliflerinin 90 gün geçerli olmasını planlamıştık.

* Maalesef inşaat maliyetlerindeki artış ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle bu süreyi 45 güne çekiyoruz.

* İBB Şehircilik Grubu olarak http://istanbulyenileniyor.com platformunun kapsamını genişlettik.

* Tek parseldeki tek yapıların yenilenme başvurularını 5 Ekim'den itibaren değerlendirmeye başladık.

* Riskli yapıları maliyetine yenileyecek, dönemin en uygun ödeme koşullarını sunacağız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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