KİPTAŞ'ta teklif süresi 45 güne düşürüldü

İstanbul Yenileniyor platformunu etkin hale gelmesinde rol oynayan KİPTAŞ yönetimi, İstanbul'daki riskli binaların dönüşüm sürecine hız kazandırmak için yeni bir adım attı. KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı: