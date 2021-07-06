Büyükada Bisiklet Rotası

Bisiklet İnisiyatifi, bisiklet turizmi kapsamında başlattığı adalar turları için pedal çevirmeye devam ediyor

Bisiklet İnisiyatifi, sağlıklı ve temiz çevre için bisiklet kullanımını arttırmak ve ülkemizin tarihi ve turistik mekanlarını tanıtmak amacıyla bisiklet turizmi çalışmalarına devam ediyor. Motorlu taşıtların yasak olduğu ve bisikletin varlığıyla daha keyifli hale gelen Büyükada'da bisikletseverler güvenli ve bilinçli sürüş keyfi yakalıyor. Donanımsız ve bakıma ihtiyaç duyan bisikletlerle sürüş gerçekleştirildiğinde yaşanan bisiklet kazaları kaçınılmaz oluyor. Bu sebeplerden dolayı, şimdiye kadar birçok bisiklet kazasına tanık olmuş Büyükada ve çevresinde sürüş deneyimlerinizi güçlendirmek, gerekli ekipman ile güvenli sürüş sağlayarak adalar kültürünü tanıtmak için Bisiklet İnisiyatifi, sizleri oluşturduğu rotalarda pedallamaya davet ediyor.





İstanbul Prens Adaları; İstanbul il sınırları içinde bulunan, dört tanesi büyük (Büyükada, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada) beş tanesi küçük (Sedef adası, Sivriada, Tavşan adası, Kaşıkadası, Yassıada) olmak üzere dokuz adadan oluşur ve bu dokuz ada İstanbul ilinin Adalar ilçesini meydana getirir. Büyükada, Prens Adaları olarak da bilinen İstanbul açıklarındaki adaların en büyüğüdür. Yüz ölçümü 5,4 km²'dir. Kış nüfusu 2000 yılı verilerine göre 7.320 kişidir. Evlerin çoğunun yazlık mahiyetinde olması sebebiyle yaz nüfusu kış nüfusundan çok daha fazladır. Maltepe sahiline uzaklığı 2.300 metredir. Büyükada'nın yüzölçümü 5,4 km²'dir. Çevresi 8 km, kuzeyden güneye uzunluğu 5 km, doğudan batıya genişliği 4 km'dir.

Adanın kuzeybatısında 500 m uzunluğunda, 100 m genişliğinde bir Dil bulunmaktadır. Buranın güneyinde plajların bulunduğu Yörükali, kuzeyinde ise Nizam Koyu bulunur. Aynı zamanda adanın doğu kıyısında içinde plajlar bulunan Karacabey Koyu bulunmaktadır. Büyükada bir boyun ile ayrılan iki tepeden oluşmaktadır. Bunlardan kuzeyde yer alan Hristos (İsa) Tepesi‟dir ve yüksekliği 164 m'dir. Güneyde yer alan ise Yüce Tepe (Ayois Yeoryios) adını almıştır ve 202 m yükseklik ile adaların en yüksek noktasını oluşturur. Bu iki tepe arasındaki birçok yolun birleştiği boyun noktasına “Birlik Meydanı” adı verilmiştir.





Büyükada kültürünü ve mirasını birlikte bisiklet keyfiyle tanımak isteyenler; gelin hep birlikte pedallayalım. Bisiklet kullanma sorunu yaşayanlar, kullanmayı geliştirmek isteyenler ve diğer tüm hizmetlerimiz için web sitemiz;



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https://www.bisikletinisiyatifi.com/istanbul-bisiklet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.