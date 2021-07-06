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Afgan ordusunda çözülme: Bin asker daha Tacikistan’a sığındı

Afganistan'da yetkililer, Taliban güçleri ile karşı karşıya geldikten sonra binden fazla Afgan askerinin ülkeyi terk edip sınır komşusu Tacikistan'a geçtiğini belirtti.

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06.07.2021 13:38:23
Afgan ordusunda çözülme: Bin asker daha Tacikistan’a sığındı

Afganistan'da yetkililer, Taliban güçleri ile karşı karşıya geldikten sonra binden fazla Afgan askerinin ülkeyi terk edip sınır komşusu Tacikistan'a geçtiğini belirtti.

Tacikistan Sınır Güvenliği'nden yapılan açıklamaya göre askerler "kendi hayatlarını kurtarmak için" sınırı geçtiklerini ifade ettiler.

ABD ve diğer uluslararası güçlerin askerlerini ülkeden çekmeye başlamasından bu yana Afganistan ve Taliban arasındaki çatışmalar sıklaşmaya başladı. Birçok farklı kaynak Taliban'ın hızla çeşitli bölgelerde kontrolü sağlamaya başladığını vurguladı.

Dün yapılan açıklamayla son 3 günde üçüncü defa Afgan askerler Tacikistan'a geçiş yaptı. Toplamda 5 toplu geçişte bin 600 askerin ülkeyi terk ettiği ifade edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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