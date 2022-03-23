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TIMETURK / BİSİKLET / Bisiklet kampı BoostCamp başlıyor

Bisiklet kampı BoostCamp başlıyor

2018 yılından bu yana ülke genelinde farklı konseptlerde, farklı lokasyonlarda bisiklet kampları, tatilleri olarak organize edilen BoostCamp için geri sayım başladı. Marmaris’te 5 gün boyunca sürecek yol bisikleti kampı Boostcamp,  bu yıl 23-27 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2 Saat Önce
2022-03-23 09:49:08
Bisiklet kampı BoostCamp başlıyor

Bisiklet kampları/tatilleri olarak organize edilen BoostCamp, bu yıl 23-27 Mart tarihleri arasında Marmaris'te gerçekleştirilecek. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteğinde düzenlenecek organizasyona 200'ü aşkın başvuru geldi. Organizasyona bu yıl ilk kez katılacaklar, toplam katımın %50'sini oluşturuyor.

BoostCamp'e dünyanın her yerinden katılımcı ilgisi

BoostCamp'e yurtdışından Almanya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika, İngiltere, İsveç, Belçika, İran, Hollanda, Norveç ve Afganistan gibi farklı coğrafyalardan katılım olurken, Türkiye'den de İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kocaeli, Bursa, Muğla, Antalya, Balıkesir, Ordu, Denizli, Konya, Yalova ve Zonguldak gibi pek çok şehirden başvuru alındı.

Türkiye tanıtımına katkı sağlayan BoostCamp'e TGA'dan tam destek

BoostCamp'e bu yıl, Türkiye turizm kapasitesi ve turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki payı ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla çalışmalarını sürdüren Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) da destek veriyor.

BoostCamp'te, çam ağaçları arasında ve Ege'nin muhteşem havasında, bisiklet tutkunu insanlarla bir arada bu heyecan verici deneyimi yaşamak isteyen sporseverler için en iyi seçeneklerden biri olarak ön plana çıkıyor. .

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