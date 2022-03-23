Kaş Kaldırma Yöntemleri Nelerdir? Dr. Eyüp Bozkurt’tan Dikkat Uyarısı Geldi…

Dr. Eyüp Bozkurt, kaş kaldırma uygulaması, kaş bölgesindeki sarkık görünüm değişikliklerini kaldırmak, daha canlı ve genç bir görünüm kazandırmak için çeşitli yöntemlerin kullanıldığı bir işlemdir diye anlattı. Yorgun ve agresif bir görünüm, enerjik ve pozitif bir görünüme dönüşür. Alın ve kaşları kaldırmak tüm yüz üzerinde lifting etkisi yaratır.

Yaşa bağlı cilt sarkması nedeniyle alnındaki kırışıklıklar ve sarkmalardan rahatsız olan her yaştan erkek ve kadın kaş kaldırma ve alın germe yaptırabilir. Dr. Eyüp Bozkurt 18 yaşını doldurmuş ve yapısal olarak kaş düşüklüğünden şikâyet eden herkes kaş kaldırma ve alın germe ile bu şikâyetlerinden kurtulabilmektedir diye de ekledi.

Dr. Eyüp Bozkurt Ameliyatsız Kaş Kaldırma Yöntemleri Hakkında Açıklama Yaptı!

Ameliyatsız kaş kaldırma yöntemleri, kaşlarının yapısından memnun olmayan ve kaşlarını kaldırmak isteyen ancak cerrahi müdahaleden korkanlar için büyük bir fırsat sunmaktadır. Günlük hayatı etkilemeyen ve çok hızlı sonuç alınan pratik, ameliyatsız kaş kaldırma yöntemleri sadece yaşam kalitesini yükseltmekle kalmaz, aynı zamanda kişilerin özgüvenini de önemli ölçüde artırır. Botox kaş kaldırma, dolgu kaş kaldırma, iple kaş kaldırma, odaklı ultrason, yüksek frekanslı altın iğne kullanarak kaşları kaldırma işlemi vardır.

Botoks Kaş Kaldırma Operasyonu Nasıl Yapılır? Dr. Eyüp Bozkurt Bilgi Verdir!

Dr. Bozkurt botoks uygulaması ameliyatsız kaş kaldırmanın en yaygın yöntemidir şeklinde bilgi verdi. Kısa sürede uygulanabilen ve yan etkisi az olan basit cilt güzellik tedavilerinden biridir. Uygulamadan önce kişinin yüzüne uygun ideal kaş şekli belirlenir ve doğal bir görünüm için planlanır. Amaç kişinin daha yumuşak bir görünüme, canlı ve sağlıklı bir görünüme sahip olmasıdır. Lokal anestezik etkisi olan bir kremi cilde uyguladıktan sonra yaklaşık 10 dakika sürer.

Kas felcine dayalı işlemler sırasında botulinum kaşların kalkması için ince bir iğne ile yerine toksin enjekte edilir. Kaşların doğal hareketini tamamen engellememek için küçük miktarlarda uygulanır. Botoks kaş kaldırma ameliyatından birkaç gün sonra yüzde bir değişiklik fark edilir. En önemli avantajı ameliyat sonrası yüzde iz kalmamasıdır. Profesyonelce kullanıldığında yan etkisi çok az olan bu uygulamadan sonra kişiler hızlı bir şekilde günlük hayatlarına dönebilmektedir.

Kaş Dolgusu İle Kaş Kaldırma Uygulaması Nedir?

Kaşların doğal hareketini engellememek ve kas bozulmalarını en aza indirmek için az miktarda doldurma uygulamasıdır. Dolgu çok tercih edilen bir uygulama değildir ve hasta seçiminin doğru yönetilmesi gerekir. Bu ameliyatsız uygulama sadece 10 dakikada tamamlanabilir. Sonuçlar dolguyu uyguladıktan sonraki 7-10 gün içinde tamamen görünür ve yılda 1-2 kez tekrarlanmalıdır. https://www.eyupbozkurt.com.tr/ sitesinden hizmet alabilirsiniz .