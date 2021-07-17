Bisiklet İnisiyatifi 'Hobini İşe Çevir' kapsamında bisiklet eğitimlerine Diyarbakır'dan katılan Helin, eğitim verdiği zamanları değerlendirdi. Öğrencileriyle ilgili eğitim süreçlerini ve kendini anlattı

"İsmim Helin Zozan Kaya. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bisiklet eğitmeniyim. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezunum. Çocukluğumdan beri bisiklet kullanıyorum ve son dört yıl ise devamlı bisiklet kullanıcısıyım. Şehir içi turlara ve bisikletli doğa gezilerine severek katılıyorum. Bu oluşumu duyunca çok heycanlandım. Yakın bir arkadaşımın vesilesiyle duydum ve onun tavsiyesiyle başvuru yaptım. Nesrin Hanım benimle iletişime geçti ve böylece bisiklet eğitmenliği serüvenim daha ilk günden itibaren keyifli başladı." dedi

Helin, bisiklet eğitimlerinin hayatındaki yerini ve eğitimlerde insanlarla iletişim kurabilmenin ne kadar önemli olması gerektiğinden bahsetti:"Konfuçyüs'un sözü benim yaşam felsefem olmuştur. Bu oluşuma katılınca bu sözün önemini daha çok hissettim. Şöyle diyordu Konfüçyus: 'Sevdiğiniz işi yaparsanız bir gün bile çalışmış sayılmazsınız." Bu söz o kadar doğru ki; o gün çok yorulmuş olsam bile bisiklet eğitiminde yorgunluğumu unutuyordum. Hiç unutmam ilk öğrencim pedallamaya başlayınca keyiften bağırıp sarıldım ve bana 'Ya siz benden daha heyecanlısınız.' diyerek duygularını yüzündeki gülümsemeyle ifade etmişti." diye açıkladı.

En çok kadınların pedallamasını istiyorum

"Evet gerçekten birine bir şey öğretmek, hayalini gerçekleştirmek, ruhuna dokunmak beni çok iyi hissettirdi. İyi bir bisiklet kullanıcısıydım, fakat birine bisikleti sürmeyi öğretmek nasıl olur ne kadar verimli olurum bunlar beni biraz da olsa düşündürüyordu. Fakat Cengiz Bey'in eğitimleri ve Nesrin Hanım'ın destekleri ile ilk öğrencimin pedallamasıyla kafamdaki düşünceler yerini umutla beklediğim öğrencilere bıraktı. Tabi bu arada beklediğimden daha fazla talep gelmeye başladı. Çok isteyip de pedallayamayanlar deneyip yapamayınca bisiklet fobisi oluşan öğrenciler..."

Başarmanın gücünü ve insanlara bir şeyler katabilmenin verdiği hissi eğitimlerde hepimiz gözlemliyoruz. Bu deneyimleriyle ilgili ayrıca şunları ekledi: "Bir diğer öğrencim Ayfer Hanım'dı. 48 yaşında ve hiçbir spor dalıyla ilgilenmediği için bisiklet kullanabileceğine inanmayan biriydi; üç günde bir rüyamda bisiklet kullandığımı görüyorum demişti. Biz ikinci dersi yaptıktan sonra gidip evde çalışmaya devam etmiş ve üçüncü ders öncesi yanıma geldi ve şöyle dedi: 'Helin hocam, siz biraz arkanızı dönün. Ben çekiniyorum. Bisiklete binmeden ilerletmek istiyorum. Size bakın dediğimde bakarsınız.' Arkamı döndüğümde gözlerime inanamadım ve pedallamaya başlamıştı. Bunlar eğitimlerden sadece birkaç örnek..." diyor.



Ayrıca şu ifadelere yer verdi: "Bu topluluk sayesinde çok güzel insanlarla tanışma fırsatı yakaladım. Onlar bana farklı şeyler kattı; ben onlara elimden geldiğince yardım ederek bir şeyler katmaya çalıştım. En önemlisi pes etmeye başladıklarında pedallamanın güzelliğini, rüzgara karşı müziğinle beraber bisiklet sürmenin keyfini anlatıp durdum. Aşkla çabaladım ve dilerim herkes aşkla yapacağı işler bulur. Bunlar benim deneyimlediklerim ve daha nicesine deneyimlemek istiyorum. Dilerim pedallamayan kimse kalmasın." dedi.

"Bisiklet İnisiyatifinin tabii ki bir diğer amacı da bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak. Pandemi ile birlikte doğaya ne kadar zarar verdiğimiz daha da gün yüzüne çıktı. Bunu bir kez daha hatırlattığı için bisiklet kullanımı hem çok ekonomik hem sağlık açısından çok önemli bir araç. Buradan başta Diyarbakır Belediyesine ve Türkiye'deki tüm belediyelere çağrımdır. Dilerim bisiklet yolları park alanları iyileştirilip, kullanıma daha çok kazandırılır."

Diyarbakır Bisiklet Eğitimleri İçin:

https://www.bisikletinisiyatifi.com/diyarbakir-bisiklet

Daha Fazla Bilgi İçin:

https://www.bisikletinisiyatifi.com/

Haber ve Röportaj: Gökçe ÖZKONUK

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.