Libya Başbakanı Dibeybe: Hafter ile iletişim kuruyoruz

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu (LUO) ile irtibat halinde olmalarına rağmen orduyu birleştirmenin zor olacağını ifade etti.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Reuters'a verdiği röportajda, "Tabiki, Hafter ile temas kuruluyor. O zor bir askeri kişilik ancak onunla iletişim kuruyoruz. İşler kolay görünmüyor. Libya ordusunu birleştirmek çok zor olacak" ifadelerini kullandı.

Ülkede seçimlerin planlanan tarihte (24 Aralık'ta) yapılmasını taahhüt eden Başbakan Dibeybe, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin bazı üyelerinin ellerindeki otoriteyi bırakmak istemediğini kaydetti.

Dibeybe, başkanlığa aday olup olmayacağına henüz karar vermediğini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, perşembe günü düzenlenen Libya konulu oturumun ardından üye devletler, Libyalı taraflar ve ilgili aktörlere ateşkesin uygulanmasına ve paralı askerlerin sınır dışı edilmesine saygı göstermeleri ve desteklemeleri çağrısında bulunmuştu.

BM Libya Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu Başkanı Jan Kubis oturumda, Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'nun, Ulusal Birlik Hükümeti'nin bölgeyi kontrol etmesine izin vermediğini öne sürmüştü.

Libya Başbakanı Dibeybe de ülkede paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların varlığının devam etmesinin siyasi süreç için gerçek bir tehlike oluşturduğunu ifade etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.