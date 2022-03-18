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57.Cumhurbaşkanlığı Bisiklet turu Manisa'da
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TIMETURK / BİSİKLET / 57.Cumhurbaşkanlığı Bisiklet turu Manisa'da

57.Cumhurbaşkanlığı Bisiklet turu Manisa'da

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Raportörü Baki İlgün, Bisiklet Federasyonu As Başkanı Bahattin Akyön ve beraberindeki heyet, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i makamında ziyaret ederek, 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Manisa etabı hakkında bilgi verdi.

2 Saat Önce
2022-03-18 10:10:39
57.Cumhurbaşkanlığı Bisiklet turu Manisa'da

10-17 Nisan tarihleri arasında 'Tarihe ve Doğaya Saygı' mottosuyla Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen 57'inci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunun 13-14 Nisan tarihlerindeki Manisa etabı hakkında bilgi verilen ziyarette Vali Karadeniz, Manisa'nın böyle bir organizasyona dahil edilmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Raportörü Baki İlgün ve heyete ziyaret sebebiyle teşekkür etti.

Dünyanın önemli profesyonel takımlarından dünya ve olimpiyat madalyalı sporcular ile Türk sporcular ve genç yeteneklerin yer alacağı organizasyonda 14 ülkeden 25 takım ve toplam 175 sporcu yarışacak.

10 Nisan'da Bodrum'da başlayacak olan organizasyon, 1308 kilometre yol kat edildikten sonra 17 Nisan'da İstanbul'da sona erecek. .

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