Arnold Schwarzenegger’den Rus halkına çağrı

Amerikalı ünlü aktör Arnold Schwarzenegger, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, Rus halkına seslenerek ülkelerinden ortaya atılan bilgi kirliliğine ve yalan haberlere inanmamalarını istedi.

Avusturya doğumlu Amerikalı Hollywood yıldızı ve bir dönemim California Valisi Arnold Schwarzenegger de Rusya ile Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Terminator ve Conan filmleri başta olmak üzere rol aldığı birçok filmle 80'lere ve 90'lara damga vuran ve daha sonra California Valisi olarak da görev alan 74 yaşındaki Schwarzenegger, Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

9 dakikalık bir video hazırlayan ünlü oyuncu, Rus halkına seslenerek ülkelerinden ortaya atılan bilgi kirliliğine ve yalan haberlere inanmamalarını istedi.

Rus halkının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e savaşı bitirmesi için çağrıda bulunarak baskı yapmasını isteyen Schwarzenegger, Kremlin'in Rus halkına kasten yanlış bilgi verdiğini söyleyerek bu sayede savaşı meşru kılmaya çalıştığını öne sürdü. .