24 saat uyumadan Antalya'ya bisikletle gitti

Sadece 58 dakika mola verip uyumadan Bandırma’dan Antalya’ya sürüşünü 23 saat 57 dakika 42 saniyede tamamladı. 575.2 kilometre yol kat eden 34 yaşındaki grafik tasarımcısı Özcan Güler, bu uzun sürüşünü anlattı

Özcan Güler'in 58 dakika mola ile sürüş 23 saat 57 dakika 42 saniyede tamamladığı 575.2 kilometrelik rotası.

İstanbul'dan Antalya'ya seyahat edecekseniz bir uçak, otobüs bileti bakabilir ya da otomobilinizle yola düşmeyi düşünebilirsiniz. Bisiklet ile gitmek ise aklınızın ucundan bile geçmeyecektir. 34 yaşındaki grafik tasarımcısı Özcan Güler, işte bu son seçeneği hayata geçirdi.

19 Haziran Cuma akşamı işinden dönen Güler, feribota bindi ve yaklaşık bir saat uyku çektiği yolculuğun ardından Bandırma'ya vardı. Burada start alacağı zamanı bekledi ve Cumartesi gününün ilk dakikalarında pedallamaya başladı. Yağmurun ıslattığı yolda başlayan gece sürüşü için reflektörlü yeleği üzerindeydi. Her ihtimale karşı yağmurluğu da sele altı çantasında hazır bekliyordu. Bisikletin önünde ve arkasındaki lambaları ile karanlıkta ilerlediğini anlatan Güler, gece yolculuğunun zorluklarını da sıraladı. Kıyafeti ve ışıklarıyla fark edilmeyi büyük ölçüde sağlıyordu ama yoldaki çukurları ya da başka engelleri karanlıkta fark etmek güçtü.

Yolculuğunun gece faslı beş saat sürdü. Sadece 4 dakika mola vererek 304 kilometreyi geride bıraktı. Yol ilerledikçe şartlar zorlaştı: "Hava sıcaklığı 35 dereceyi bulunca işler değişti. Bu sürüşte en sert yokuşlar bir aradaydı. Bunun yanına sıcaklık da eklendi ve gerçek sürüş başladı."

Rotasının deforme olmuş yollarında ilerlemek sürüşünü etkilediği gibi neden olduğu titreşim bileklerini ve kalçasını yordu. Bisikletçiler bu titreşimi daha az hissetmek için eldiven giyerler ve taytlarının kalça kısmı pedlidir. Ancak bir yere kadar: "Bu yüzden uzun soluklu inişlerde yavaşlamak zorunda kaldım. Hedefim olan 24 saatte 600 kilometre bandına ulaşamadım."

UYUMAMAK İÇİN ÇIĞLIK ATTI

Turun sonlarında zorlaşan sadece yol koşulları değil. Uykusuzluk da esir almaya çalıştı Güler'i: "Çığlık atarak üzerimden atmaya çalıştım. Dinlenmek için hiç durmadım. Yemeğimi kendim taşıdım. Sürerken devamlı beslendim. Sadece su ve içecek için durdum."

Bu rotayı ilk kez kullandığı için yol üzerindeki çeşmeleri bilmediğini, akaryakıt istasyonlarındaki su ikmalinin de vakit kaybettirdiğini anlattı Güler. Su, bisikletçinin adeta yakıtı. Nitekim 8-9 litre su tükettiğini söyledi bu seyahatinde.

Yolun yarısından sonrası daha çok tırmanmakla geçmiş.

YEME İÇME BİSİKLET ÜSTÜNDE

'Yolluk' olarak da yanına 18 sandviç aldı. 13'ü eski kaşar, beyaz peynir, dana salam ve kırmızı biberli. 5'i de kendisinin hazırladığı fıstık ezmesi ile. Tuz ihtiyacını da böylece karşılamış oldu. Enerjiyi de yine kendi marifeti bar ile sağladı: Ceviz, yulaf, yarım muz ve hurmayı 1 kaşık zeytinyağı ile fırınlamış yapışmaması için. Dilimleyerek kadro çantasına koymuş.

Bütün ihtiyaçlarını bisiklete bağladığı bu küçük çantalarda taşıdı. Kullandığı bisiklet türü yol bisikleti. Şehir bisikletlerinden alışık olduğumuz bagaj ve sepetler bu bisiklette yok. Çantaları bisikletin kadrosuna, sele borusuna ya da gidona bağlıyor. Buna da "bikepacking" deniyor. Yanında taşıdıkları dışında kısa molalarında dondurma, meyve, kraker de aldığını anlattı Güler.

DÖNER DÖNMEZ BİSİKLETLE İŞE

Böylesine uzun ve zor bir yola çıkmak çok iyi bir hazırlık gerektiriyor. İşe bisikletle giden Güler, evi ile işi arasındaki 11 kilometre yolu 100 kilometreye kadar uzattığı olmuş. 24 saatte 600 kilometre hedeflediği bu tura hazırlanırken de 3 hafta sıkı bir bisiklet antrenmanı yapmış. Hafta sonları molasız uzun sürüşlerle kendisini test etmiş.

Neticede 58 dakika mola ile sürüş 23 saat 57 dakika 42 saniyede bitti ve 575.2 kilometre yol kat ederek 10.357 de kalori yakmış oldu. Bir gün Antalya'da kaldıktan sonra Pazartesi günü bisikletini paketleyip uçakla İstanbul'a döndü. Bu kadar yoldan sonra Salı günü yine bisikleti ile işine gitti.

HEDEF 2 GÜNDE 1000 KİLOMETRE

Özcan Güler, bundan sonraki hedefinin 2 günde 1000 kilometrelik bir Koca Seyit'e saygı sürüşü olduğunu, bu turunu da önceki turları gibi sosyal medya hesaplarında yayınlayacağını söyledi. Video paylaşımları ile bisiklet kültürünün yaygınlaşmasını istediğini belirten Güler'in bir talebi Zeytinburnu sahilinde velodrom. Güler, bir benzeri Anadolu yakasında olan velodrom ile güvenli bir şekilde bisiklet antrenmanları yapılacağını söyledi.

24 SAAT REKORU HAVAALANINDA

Bisikletle 24 saatte kat edilen mesafe rekoru 896.173 kilometre ile Avusturyalı bisikletçi Christoph Strasse'ye ait. Strasse, 21 Mart 2015'te Berlin'deki eski bir havaalanında turlayarak bu dereceyi yaptı.

Habertürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.