DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

''Türkiye'nin swap anlaşması için görüştüğü ülkeler belli oldu''
24 saat uyumadan Antalya'ya bisikletle gitti
Konya'da 3 kız çocuğun yanarak öldüğü faciada kahreden detay
Playstation 5 DualSense kolu nasıl güncellenir?
Afganistan'a yeni asker gönderilecek mi? Bakan Akar açıkladı
Galatasaray'da görev dağılımı belli oldu
Fatih Tezcan, profiline 'enayi' yazıp 'bir süre yokum' dedi
YKS'ye kalem silgi getirmek yasak mı? YKS sınavına kalem alınıyor mu?
Beyrut Limanı patlaması soruşturmasında yeni gelişme
Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık mı? YKS için 26-27 Haziran'da nüfus müdürlükleri açık mı?
İkinci Berlin Konferansı başladı: Gündem Libya'daki kriz
AMD hangi model ekran kartlarına destek vermeyecek? AMD eski ekran kartlarına desteğini kesiyor mu?
ABD'nin sığınmacı kamplarındaki çocuklar anlattı: Cinsel istismara maruz kalıyoruz
BM’den Libya’da ateşkese uyulması çağrısı
TURYİD Başkanı Demirer: Müzik kısıtlaması kalkacak

Konya'da 3 kız çocuğun yanarak öldüğü faciada kahreden detay

Konya'da, Suriye uyruklu ailenin 3 çocuğunun yaşamını yitirdiği yangının çıktığı ev için kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verildiği, bir gön önce de aileye tebliği edildiği ortaya çıktı. Kahreden olayda ise facianın nedeni ortaya çıktı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
23.06.2021 17:22:10
Konya'da 3 kız çocuğun yanarak öldüğü faciada kahreden detay

İlk belirlemelere göre elektrikli ısıtıcının neden olduğu yangında kardeşlerden geriye, etrafa saçılan oyuncakları kaldı

3113119_810x458

Merkez Selçuklu ilçesinde Suriye uyruklu ailenin oturduğu 2 katlı evin üst katında dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın sırasında alt katta bulunan Cihat El İsmail (23) ve 8 aylık hamile eşi Kader El İsmail (21),aynı zamanda akrabaları olan komşuları tarafından uyarılınca evden çıktı.

Ancak üst katta uyuyan çiftin çocukları, ikizler Fatma (4) ve Ayşe (4) ile Nuran (2) mahsur kaldı. Aile, üst katı saran alevlerin arasında kalan çocuklarını kurtarmaya çalıştı, ancak başaralı olamadı.

3113119_670316673dccae4966cb4f665a3190dc

Hayatını kaybeden ikiz kardeşler Fatma (4) ve Ayşe (4) ile Nuran (2)

GERİYE OYUNCAKLARI KALDI

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Müdahale sırasında evin ahşap tavanı çöktü. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler, enkaz altından 3 kardeşin cansız bedenini çıkardı.

3113119_4e96572c93b311320afbafdbe5ce9a9b

Kardeşlerin cenazeleri, Konya Şehir Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından İş Galaman Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Enkaza dönen evde, 3 küçük kızdan geriye oyuncakları kaldı.

TAHLİYE KARARI BİR GÜN ÖNCE AİLEYE BİLDİRİLMİŞ

3113119_b35dcac9cb2b2ba7c0cd4516d132f20e

Suriyeli ailenin 6 yıl önce Konya´ya geldiği, Cihat El İsmail´in de hem inşaatlarda çalışıp hem de kağıt toplayarak geçimini sağladığı belirtildi.

Mahalledeki kentsel dönüşüm çalışması kapsamında, yanan evin de yıkımına karar verildiği ve bir gün önce de belediye ekiplerinin evin tahliyesi için aileye tebliği ettiği ortaya çıktı. İtfaiyenin incelemesinde yangının ısıtıcıdan kaynaklandığı, evin elektrik tesisatının eski ve bağlantılarının düzenli olmadığı belirlendi.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş