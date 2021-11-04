10 KASIM’DA ATA’NIN HUZURUNDA OLMAK İÇİN TUZLA’DAN BİSİKLETLERİYLE YOLA ÇIKTILAR

Tuzla Belediyesi, Hydra Grup ve Bisiklet İnisiyatifi’nin ortaklaşa düzenlediği ‘10 Kasım Ata’ya Saygı’ etkinliği, dün Tuzla’da start verdi. Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Turgut Özcan’ın katıldığı etkinlikte, 10 bisikletli gerçekleşen törenin ardından Anıtkabir’in yolunu tuttu.

Tuzla Belediyesi, Hydra Grup ve Bisiklet İnisiyatifi'nin iş birliği ile gerçekleşen '10 Kasım'da 10 Bisikletli Anıtkabir'e' isimli sosyal sorumluluk projesi, dün 1.gününde Tuzla'da start verdi.

Bisiklet ekibi, Ankara'ya kadar 8 gün boyunca her gün 70 kilometre pedal çevirecek. Toplamda 480 kilometre yol gidecek olan bisikletliler, 10 Kasım günü Anıtkabir'de Ata'nın huzurunda olacaklar.

Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Turgut Özcan'ın ve Bisiklet İnisiyatifi üyelerinin katıldığı etkinlikte, Tuzla Sahil Tören Alanı'ndan yola çıkan ekibe, Anıtkabir'e götürülmek üzere Türk Bayrağı teslim edildi.

Düzenlenen törende, alkışlar eşliğinde yola çıkan bisiklet ekibinin ilk durağı Atatürk'ün Tuzla'da konakladığı ev olacak. Günün sonunda, 1.gün etabı Yalova'da sona erecek.

8 gün boyunca sürecek olan bisiklet yolculuğu sırasıyla Yalova, Bursa, Bozüyük, Eskişehir, Sivrihisar, Polatlı ve Ankara'da devam edecek.

Bisiklet ekibi, son etap olan 8.günün sabahı 10 Kasım'da saat 09.05'te Ata'nın huzurunda olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.