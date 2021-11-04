DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
2021 Engelli öğretmen atama başvurusu başladı mı? EKPSS 750 öğretmen alımı başvurusu ne zaman başlıyor?
MİT eski yöneticisi Mehmet Eymür’e göre Perinçek kimin adamı?
2022 yılında trafik cezaları ne kadar olacak?
Türkiye’de en çok satan otomobil markaları belli oldu
Merkez Bankası rezervleri 123,8 milyar dolara geriledi
2021 engelli öğretmen atama branş dağılımı | 750 engelli öğretmen kadro ve branş dağılımı 2021
Türkiye Basketbol Federasyonu'nda yeniden Türkoğlu dönemi
İngiltere ve Fransa arasındaki balıkçılık krizinde yeni gelişme
İsrail, binlerce yeni sığınak inşa ediyor
''Gıda fiyatları 2011’den bu yana en yüksek seviyede''
Hakan Taşıyan: Organ nakliyle hayata döndüm
Galatasaray'a ceza verilecek mi? Tam kapasite kararından sonra Galatasaray ceza alır mı?
Başak Demirtaş: Beş yıl boyunca her şeye rağmen umudumuzu hiç yitirmedik
BioNTech aşısında 3. doza başlandı
Şeker yerine keçiboynuzu unu kullanın

TIMETURK / BİSİKLET / 10 KASIM’DA ATA’NIN HUZURUNDA OLMAK İÇİN TUZLA’DAN BİSİKLETLERİYLE YOLA ÇIKTILAR

10 KASIM’DA ATA’NIN HUZURUNDA OLMAK İÇİN TUZLA’DAN BİSİKLETLERİYLE YOLA ÇIKTILAR

Tuzla Belediyesi, Hydra Grup ve Bisiklet İnisiyatifi’nin ortaklaşa düzenlediği ‘10 Kasım Ata’ya Saygı’ etkinliği, dün Tuzla’da start verdi. Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Turgut Özcan’ın katıldığı etkinlikte, 10 bisikletli gerçekleşen törenin ardından Anıtkabir’in yolunu tuttu.

2 Saat Önce
2021-11-04 13:25:28
10 KASIM’DA ATA’NIN HUZURUNDA OLMAK İÇİN TUZLA’DAN BİSİKLETLERİYLE YOLA ÇIKTILAR

Tuzla Belediyesi, Hydra Grup ve Bisiklet İnisiyatifi'nin iş birliği ile gerçekleşen '10 Kasım'da 10 Bisikletli Anıtkabir'e' isimli sosyal sorumluluk projesi, dün 1.gününde Tuzla'da start verdi.

photo_2021-11-04_12-45-44

Bisiklet ekibi, Ankara'ya kadar 8 gün boyunca her gün 70 kilometre pedal çevirecek. Toplamda 480 kilometre yol gidecek olan bisikletliler, 10 Kasım günü Anıtkabir'de Ata'nın huzurunda olacaklar.

photo_2021-11-04_12-49-27

Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Turgut Özcan'ın ve Bisiklet İnisiyatifi üyelerinin katıldığı etkinlikte, Tuzla Sahil Tören Alanı'ndan yola çıkan ekibe, Anıtkabir'e götürülmek üzere Türk Bayrağı teslim edildi.

tuzla-10kasım-bisiklet-ekibi

Düzenlenen törende, alkışlar eşliğinde yola çıkan bisiklet ekibinin ilk durağı Atatürk'ün Tuzla'da konakladığı ev olacak. Günün sonunda, 1.gün etabı Yalova'da sona erecek.

8 gün boyunca sürecek olan bisiklet yolculuğu sırasıyla Yalova, Bursa, Bozüyük, Eskişehir, Sivrihisar, Polatlı ve Ankara'da devam edecek.

Bisiklet ekibi, son etap olan 8.günün sabahı 10 Kasım'da saat 09.05'te Ata'nın huzurunda olacak.

photo_2021-11-04_12-47-17

photo_2021-11-04_12-45-31

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş