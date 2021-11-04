İzzet Yıldızhan'ın kaç çocuğu var? İzzet Yıldızhan'ın kızları ve oğulları kim? Çocukları ile ilgili yaptığı açıklamalar ile oldukça fazla konuşulan İzzet Yıldızhan'ın kim olduğu son günlerde oldukça fazla araştırılmaya başlandı. İzzet Yıldızhan'ın bir çok evliliği ve bu evliliklerden de 9 çocuğu olduğu biliniyor. İzzet Yıldızhan TV8'de yayınlanan bir programda 'Kızlarımın eş seçme şansı yok! Karşıma eş getirme şansı yok! Benim kızım öyle flört falan yaşayamaz.' demişti. Bu açıklamaların ardından hakaretlere maruz kaldığını belirten Yıldızhan 'Burası hukuk devleti, kimsenin kimseye hakaret etme hakkı yok. Neyse cezalarını hukuk karşısında çekecekler.' dedi.

İzzet Yıldızhan'ın kaç çocuğu var? İzzet Yıldızhan'ın kızları ve oğulları kim? sorusu son zamanlarda internette doldukça fazla araştırılıyor. Tüm Türkiye tarafından tanınan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan ara sıra şarkıları ve türküleri ile değil de özel hayatı ile gündeme geliyor. TV8'de yayınlanan '2. Sayfa' programına katılan İzzet Yıldızhan kızları ile ilgili yaptığı açıklamalar ile de oldukça fazla konuşuldu. İzzet Yıldızhan açıklamasında kızlarının "İşte benim sevgilim" demesi gibi bir durumun söz konusu olamayacağını söylemişti. "Kızlarımın eş seçme şansı yok! Karşıma eş getirme şansı yok! Benim kızım öyle flört falan yaşayamaz. Bir kızla erkeğin aynı evde yaşamasına karşıyım.Birbirlerini tanıyacaklar tabii ama flörtün bir sınırı vardır. Benim de o sınırım var. Ailelerin gözetiminde birbirlerini tanıyacaklar. Flört edilmemeli. Çünkü gençlik hata yapıyor, ondan sonra evlilikleri bitiyor. Flörtte her şey yaşanmamalı kesinlikle" demişti. Bu açıkalamaların arından İzzet Yıldızhan'ın kaç çocuğu var? İzzet Yıldızhan'ın kızı? İzzet Yıldızhan'ın oğulları, çocukları kim?

İzzet Yıldızhan'ın kaç çocuğu var?

Üç ayrı kadından yedi oğlu ve iki kızı var. 9 çocuk babası olan İzzet Yıldızhan'ın bilinen 3 resmi evliliği olmuştur. Resmi nikahlı evliliklerinin yanı sıra imam nikahlı eşleri bu eşlerinden çocukları da vardır.

İzzet Yıldızhan'ın kızları ve oğulları kim?

1.eşi : 1992 yılından beri beraber olduğu Nilüfer Y.'den olma Veysel Efe (d.2005) ve Mustafa ve Ali Yuşa adında iki oğlu daha var.

2.eşi : Suriye asıllı Gizem İ. Hanım'dan olma Sevgi (d.2005)

3.eşi : manken Ajda Ballıkaya'dan olma Suriye (d.2005)

İzzet Yıldızhan kimdir?

İzzet Yıldızhan, 1 Nisan 1963 yılında dünyaya geldi.

Diyarbakır-Çermik ilçesine bağlı bir Zaza köyü olan Sinek'te doğan İzzet Yıldızhan'ın annesinin ismi Suriye Zelal, babasının ismi Mustafa'dır.

İzzet Yıldızhan 15 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelmiştir.

Kan davası yüzünden ayrıldıkları Çermik'ten 10 yaşında 5 abisiyle gittiği Adana‘da pamuk işçiliği yaptı.

13 yaşındayken çalışma hayatına kebapçı çırağı olarak devam etti, daha sonra kebap ustası oldu.

1980 yılında Ankara‘da TRT sanatçılarından Fevzi Atlıoğlu ile tanışarak müzik dersleri almaya başladı.

Ankara Altındal Aile Gazinosu'nda sahneye çıktı. Daha sonra albümler ve kasetler ile tüm Türkiye tarafından tanındı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.