Daha öncesinde pek çok dizi ve filmlerde gerek başrol gerekse ana karakterlerden biri olarak yer alan Birkan Sokullu, son zamanlarda ise oldukça izlenen Masumlar Apartmanı dizisinde rol almaktadır. Rol aldığı dizi veya filmlerde can verdiği karakterler üzerinden sergilediği başarılı performanslar sayesinde dikkat çeken Birkan Sokullu'nun hakkında merak edilen pek çok şey vardır, kaldı ki son zamanlarda arama motorunda sıklıkla ismi aratılan bir oyuncu olarak karşımıza çıkar. Peki Birkan Sokullu kimdir? Daha önce rol aldığı dizi ve filmler nelerdir?

Birkan Sokullu kimdir?

Daha öncesinde pek çok dizi ve filmlerde gerek başrol gerekse ana karakterlerden biri olarak yer alan Birkan Sokullu, son zamanlarda ise oldukça izlenen Masumlar Apartmanı dizisinde rol almaktadır. Rol aldığı dizi veya filmlerde can verdiği karakterler üzerinden sergilediği başarılı performanslar sayesinde dikkat çeken Birkan Sokullu'nun hakkında merak edilen pek çok şey vardır, kaldı ki son zamanlarda arama motorunda sıklıkla ismi aratılan bir oyuncu olarak karşımıza çıkar.

Birkan Sokullu, 6 Ekim1985 tarihinde İstanbul'da gözlerini dünyaya açmıştır. 10 yıllık profesyonel basketbol oyunculuğu geçmişi olan Sokullu, eğitim hayatına Maltepe Üniversitesi'nde Radyo TV Programcılığı bölümünde tamamlarken; kariyer hayatında farklı bir şekilde yön vermiştir. Bu yönelmeyi henüz üniversite okurken manken ve modellik yaparak gerçekleştiren Sokullu, 2003 yılında Best Model of Turkey yarışmasında üçüncülük derecesini aldı.

Birkan Sokullu'nun boyu 1.87 metre iken; güncel kilosunun ortalama 80 olduğu bilinmektedir. Terazi burcu olan Birkan Sokullu'nun aşk hayatına dair pek bilgi verilmemesine rağmen oyuncunun 13 Temmuz 2012 tarihinde aynı zamanda kendisi de oyuncu olan Aslı Enver ile evlendiği bilinmektedir. Karşılıklı anlaşma ile evliliklerini sonlandıran bu çift, 26 Ağustos 2015 tarihinde boşanmış ve resmi olarak evlilik yolculuklarını bitirmişlerdir.

Oyunculuk kariyerine bir noktada, yine oyuncu olan Dolunay Soysert'ten eğitim alarak oyunculuğa hazırlanmış oldu. İlk performansı olan Küçük Kadınlar dizisinde hayat verdiği Ayaz karakteri üzerinden oldukça yoğun ilgi görmüş, ve oyunculuk performansındaki başarısıyla dikkat çekmiştir. Bu diziden sonra karakterini daha da ileriye taşıyan Birkan Sokullu 2010 yılında Tims Production ile anlaştı. Daha sonrasında 2010 yılında çekilen Küçük sırlar dizisinde can verdiği Demir karakteri üzerinden birçok hayranının ilgisini kazandı ve kariyeri için dönüm noktası sayılacak o aşamaya gelmiştir.

Birkan Sokullu'nun yer aldığı yapımlar ve bu yapımlarda canlandırdığı karakterler kimlerdir?

Oyunculuk kariyerine bir noktada, yine oyuncu olan Dolunay Soysert'ten eğitim alarak oyunculuğa hazırlanmış oldu. Bu süreçten sonra ise aşağıdaki yapımlarda rol almıştır;

2008 / Küçük Kadınlar / Ayaz / Deniz Akçay Katıksız / Kanal D / Yardımcı Karakter

2008 / Elif / Mustafa / Bülent Isbilen / Atv / Yardımcı Karakter

2009 - 2010 / Melekler Korusun / Levent / Cevriye Demir, Kerem Çakıroğlu / Show TV / Yardımcı Karakter

2010 - 2011 / Küçük Sırlar / Demir / Cevriye Demir / Kanal D - Star TV / Başrol

2012 / Uçurum / Ulaş / Cem Karcı / Atv / Başrol

2013 / Fatih / Şehzade Mustafa / Merve Girgin, Faruk Teber / Kanal D / Yardımcı Karakter

2014 / Kurt Seyit ve Şura / Petro / Hilal Saral / Star TV / Yardımcı Karakter

2016 - 2017 / Hayat Şarkısı / Kerim / Cevher Cem Karcı / Kanal D / Başrol

2017 / Yüz Yüze / Cihangir / Osman Taşcı / Show TV / Başrol

2019 / Bir Aile Hikayesi / Berk Güneş / Merve Girgin Aytekin / FOX / Başrol

2020 / Ya İstiklal Ya Ölüm / Topkapılı Cambaz Mehmet Bey / Yasin Uslu / TRT 1 / Başrol

2020 / Masumlar Apartmanı / Han / Derenoğlu / Çağrı Vila Lostuvalı TRT 1 / Başrol