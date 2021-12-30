Ayşe Ekiz kimdir? Ayşe İnak Ekiz nereli, kaç yaşında?

AYŞE EKİZ KİMDİR?

Ayşe Ekiz 24 Aralık 1978 yılında Adana'da dünyaya geldi.

43 yaşında olan Ayşe Ekiz ilk ve orta eğitimini Adana'da tamamladı. Müzik hayatına genç yaşta atılan Ayşe Ekiz 8 yaşında katılmaya başladığı Adana Divan Musiki Derneği'nde 10 yıl solist olarak devam etti.

Almanca Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra profesyonel anlamda müziğe yönelen Ayşe Ekiz Türk Sanat Musikisi adına Türkiye'de bir ilk olan Adana Divan Musiki Derneği Çocuk Korosu'nun kurulmasına öncülük etti.

1996 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nı kazandı. Bu sırada Selahattin İçli, Alaeddin Yavaşça Ve Tülun Korman gibi hocalardan ders aldı.

Eğitimi devam ederken 1997-1998 dönemi TRT Amatör ses yarışması'nda Marmara Bölge birinciliği ve aynı dönem Türkiye üçüncülüğünü elde etti ve hemen ardından TRT İstanbul Radyosu'nda solist olarak görev yapmaya başladı. TRT kapsamında pek çok konser, canlı yayın ve radyo programlarına katıldı.

TRT'nin en sevilen müzik programı olan "Akşam Sefası"nın değişmez solisti olan Ayşe Ekiz, 2001 yılında Kanuni Doğan Devrim Ekiz ile evlendi ve 2004 yılında Elif dünyaya geldi.

En büyük hocam dediği Mustafa Erses'le pek çok çalışmada bulundu. Bülent Ersoy'la beraber çeşitli televizyon programlarına katıldı. Sahne yaşamım için ‘'çok önemli'' dediği Zeki Çetin ile uzun süre birlikte çalıştı.

Sanat hayatına yurtiçi ve yurtdışında katıldığı konserlerle devam etmektedir.

AYŞE EKİZ ŞARKILARI

Al Beni Gidelim

Yediveren Çiçeğim

Haydi Abbas

Ölürüm

Salıncak

Vurgun

Sesşmde Şarkıcı Aşkın

Söyle Sevgili

Melamet Hırkası

Kalbimi Bezlederim